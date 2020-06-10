В Киеве судья отличился неадекватом на вопрос журналистки о коммуналке

В Киеве судья хамски себя повел с журналисткой (коллаж РБК-Украина)

В Киеве судья отличился неадекватным поведением

В Киеве судья Шестого апелляционного суда Константин Бабенко упорно не платит за коммунальные услуги элитному ЖК. Всего судья задолжал ОСББ 230 тысяч гривен. Когда журналистка Кристина Бердынских задала ему вопрос, когда он собирается оплатить долг, он грубо попытался выбить у нее из рук телефон.

Об этом Кристина написала на своей странице в Facebook и опубликовала видео.

"Сегодня я была на собрании ОСМД одного элитного ЖК на Печерске. В ЖК серьезная проблема, оказывается у него накопилось 3 млн.грн долгов перед Киевтеплокоммунэнерго. Там какую-то махинацию провернул бывший и.о. руководителя ОСМД, после чего он бежал из страны, жители говорят, что в РФ", - рассказала журналистка.

Недавно суд признал, что долг ОСМД составляет около 3 млн.грн, 1 июля будет апелляция. Жители вообще не догадывались о существовании долга и собрались на собрание, решать, что делать дальше.

Как рассказала бухгалтер на собрании жильцов, среди людей есть должники, но долг придется выплачивать всем жильцам, если будет решение суда.

Журналистка расcказала, что среди жильцов был один мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время собрания он куда-то выходил и возвращался еще более пьяным. В конце собрания, когда попросили поднять руки есть должники среди жителей, он поднял руку и начал рассказывать кому-то из жителей, он погасит долг постепенно.

Как оказалось, это судья Константин Бабенко.

"Судью Бабенко в 2019 году останавливала полиция, он вел авто пьяным. Слидство.инфо делало об этом классный сюжет. Но за вождение в нетрезвом состоянии судье ничего не было, суд в 2020 году его оправдал", - рассказала журналистка.

В Киеве судья выбил телефон из рук журналистки (Facebook)

Как мы ранее писали, в Таиланде обнаружили тело украинской журналистки.

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Автор: Людмила Жукова