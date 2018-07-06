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Интервью

В Киеве ВАЗ сбил пешехода и протащил его 50 метров (видео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 11:22
Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

На Братиславской пешеход бросился под колеса машины

В Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. ВАЗ сбил пешехода и протащил его 50 метров по дороге. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла ночью в пятницу, 6 июля, недалеко от больницы скорой помощи.

Полицейские сообщили, что водителю авто, который сбил пешехода, 47 лет. Он практически всю жизнь водит машину и раньше не попадал в серьезные аварии.

Фото: ДТП (kiev.informator.ua)

Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. Он идет на контакт, но находится в шоковом состоянии.

Как сообщил водитель ВАЗ, пешеход находился в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса машины. После удара автомобиль протащил мужчину еще около 50 метров по дороге. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Видео: ДТП (youtube.com/informator.ua)

Водителя вили в управление полиции для проведения следственных мероприятий. Машину эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве внедорожник протаранил маршрутку с пассажирами.

Автомобиль Toyota Sequoia двигался на значительноq скорости и въехал в маршрутный автобус, из которого в это время как раз выходили пассажиры. В результате аварии пострадали пять пассажиров, из которых троих госпитализировали.

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Теги: ДТП
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