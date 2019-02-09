В Киеве при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний мужчина (видео)

Личность установить не удалось, но полицейские уверены, что мужчина не бездомный

Видео: (YouTube/informator.ua)

В ночь на 9 февраля в Киеве по улице Павла Чубинского,10 при загадочных обстоятельствах скончался мужчина. Тело обнаружили во дворе возле лавочки. Об этом сообщает Информатор.

По словам правоохранителей, прохожие увидели мужчину и тотчас вызвали медиков. Однако врачи оказались бессильны в данной ситуации, им лишь оставалось констатировать смерть.

Фото: (informator.ua)

Внешних следов насильственной смерти на теле экспертам обнаружить не удалось. А что именно стало причиной смерти остается тайной. Также отмечается, что местные жители умершего не знают.

Есть предположение, что он не проживал по указанному адресу. Однако полицейские уверены, что мужчина не бездомный. На вид погибшему 30-35 лет, личность установить не удалось. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, что в Харькове в квартире жилого дома был обнаружен труп девушки. Погибшей оказалась студентка из Индии, ей было 19 лет. Согласно предварительным данным, она совершила самоубийство.

Также мы писали о том, что 29 января в Киеве в заливе Собачье устье на улице Приречной в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили тело мужчины подо льдом. Им оказался Вадим Бизюков, который пропал 25 декабря.