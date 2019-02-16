Киевлянам подбрасывают письма с камнями с могилы "русского ангела" (фото)

В Киеве подбрасывают письма с камнями с могилы (фото: pixabay.com)

Жители Киева шокированы подобной находкой

В Киеве жителям Виноградаря в почтовые ящики подбрасывают письма с изображением так называемого "русского ангела" Вячеслава Крашенинникова и белыми мраморными камнями, предположительно с могилы мальчика. Об этом написала киевлянка в Facebook.

Женщина шокирована подобной находкой. Она попросила пользователей сети объяснить, что же это такое.

На листе А4 изображение ангела и фото мальчика, умершего от лейкоза в 10-летнем возрасте, которого некоторые любители религиозной мистики считают пророком. Также на письме надпись "Фильм "Русский ангел", а к посланию прикреплены белые, предположительно, мраморные камни.

К слову, Вячеслава Крашенинникова, умершего в 1993 году в Челябинской области, называют самым молодым пророком, посланником господа и "русским ангелом". Его могила является местом паломничества, а белые камни с его могилы, которые, кстати, регулярно подвозит отец покойного мальчика, наделяются особыми свойствами. Их продают в интернете любителям мистификаций.

В конце 90-х - начале 2000-тысячных существовал культ маленького пророка. О нем снимали фильмы и выпускали книги с его пророчеством. РПЦ не признает его и называет "лжесвятым".

В Киеве подбрасывают письма с камнями с могилы (фото: facebook)

Пользователи Facebook попросили выбросить находку даже не распечатывая. Кое-кто увидел в этом детские шалости, судя по почерку, но странно, что современные дети могут знать о мальчике, умершем в 1993 году.

"Не открывая выкиньте!" - советует Mini Nadin.

Выбросьте, мало ли что... От греха подальше, - пишет Irina Roman Yatsenko.

"Камешки? Может все-таки в полицию позвонить, может, ошиблись с доставкой камешков", - комментирует Аня Серебрянникова.

"А так, на детские забавы похоже, если вы сильно верующая или забобонна, правда сожгите, а я бы глянула что там. Я не верю в это все", - скептически настроена Марина Максименко.

К слову, недавно стало известно, что на киевских кладбищах установят видеонаблюдение.

Напомним, на могиле пологовского маньяка Сергея Ткача появились сатанинские знаки.