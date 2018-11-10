На могиле пологовского маньяка Ткача появились сатанинские знаки

Фото: (YouTube.com/ТСН)

Сообщается, что в могилу ночью вбили березовый кол, а из прутьев лозы сделали пентаграмму

Видео: (youtube.com/ТСН)

Безжалостный серийный маньяк, на счету которого, по неофициальным данным, было более 100 жизней девушек, был похоронен на городском кладбище в Житомире. Сообщается, что на следующий день после похорон на его могиле появились сатанинские символы. Об этом рассказывает ТСН.

Сообщается, что пологовский маньяк, который скончался в тюрьме из-за сердечной недостаточности, был похоронен на городском кладбище в Житомире в обычном секторе. По этому поводу возмущаются родственники умерших, которые похоронены рядом.

"Его за пределами кладбища надо было хоронить или сжечь и пустить по ветру", - считает Валентина Левчук.

Она и другие родные похороненных на кладбище потребуют перезахоронения Ткача.

"Его забрать отсюда, чтобы его и не было здесь. Пусть выкапывают", - говорят люди.

Инженер государственного учреждения исполнения наказаний №8 Николай Киндрук рассказал, что пологовского маньяка должны были похоронить в отдельном секторе кладбища.

"Им выделяется сектор такой для бедных, и их там хоронят, кого родственники не забирают", - говорит он.

Однако в администрации кладбища говорят, что всех покойников хоронят в порядке общей очереди на свободном месте, а отдельной территории не предусмотрено ни для безродных, ни для неопознанных, ни для преступников.

Люди боятся, что могилу маньяка будут осквернять или, она привлечет сатанистов, потому что уже и этой ночью кто-то забил в грунт березовый кол и накрутил лозу в виде пятиугольной звезды.

"Ну пентаграмма, знак сатаны, пятиконечная звезда", - говорит могильщик Руслан Покотинский.

Могилы на кладбище в Житомире / Кадр из видео youtube.com/ТСН

В администрации кладбища говорят, что в случае появления обращений от людей, серийного убийцу перезахоронят где-то в другом месте.

До этого мы писали, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства. Первое убийство преступник совершил еще в 1999 году, он нанес удары молотком женщине по голове, и она скончалась.

Ранее мы писали, что жена не приехала на похороны "пологовского маньяка" Ткача.

Видео: (video.rbc.ua)