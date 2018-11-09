Жена не приехала на похороны "пологовского маньяка" Ткача: подробности смерти

Фото: Коллаж РБК-Украина

Родственники не приехали за телом убийцы

Серийного убийцу, Сергея Ткача, который умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение, похоронили в среду, 7 ноября. За телом осужденного не приехал никто из близких, а местонахождение его жены никому неизвестно. Об этом сообщил начальник Житомирского учреждения исполнения наказаний №8 Константин Шедловский, передает Сегодня.

По словам Константина Шедловского, когда Ткачу стало плохо, он вызвал скорую. У него наблюдалось низкое давление, скорая его не забирала и в 19:00 мужчина скончался.

"Констатировали биологическую смерть. Это было 4 ноября, а вчера мы его уже похоронили. Никаких инцидентов с ним не было. В камере они были вдвоем. Он спокойный, и вообще, по его отсидке у меня не было никаких нареканий. Нормально сидел, никаких нарушений не совершал", - рассказал начальник Житомирского учреждения.

По словам Константина Шедловского, сотрудники Госпенитенциарной службы так и не смогли связаться с женой. Раньше она приезжала, однако теперь не выходит на связь. Тело Ткача родственники забирать не приехали.

Фото: (YouTube.com/ТСН)

"После смерти Ткача никто не приехал и не забрал его, мы его похоронили своими силами. Насколько я знаю, он жаловался на сердце, жаловался на одышку. Там уже много лет отсижено. А ему 60 с лишним лет, да и молодая жена, и рождение ребенка - это не просто так. Это ж надо было трудиться, а сердечко слабое уже", - рассказал Шедловский.

Напомним, сообщалось о том, что футболиста убили из-за сэлфи с чужой женой. Спортсмен пришел на вечеринку к девушке и начал приставать к ее спящей матери. На крик супруги в комнату забежал муж и убил спортсмена.

До этого мы писали, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства. Первое убийство преступник совершил еще в 1999 году, он нанес удары молотком женщине по голове и она скончалась.

И о том, что в Киеве были найдены тела двух женщин (в Оболонском и Дарницком районах). Преступления между собой похожи, что и привело к панике у местного населения - жители столицы подозревают, что в городе появился маньяк.

Видео: РБК-Украина