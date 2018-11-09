Дружина не приїхала на похорон "пологівського маніяка" Ткача: подробиці смерті

Фото: Колаж РБК-Україна

Родичі не приїхали за тілом вбивці

Серійного вбивцю, Сергія Ткача, який помер у в'язниці, де відбував довічне ув'язнення, поховали у середу, 7 листопада. За тілом засудженого не приїхав ніхто з близьких, а місцезнаходження його дружини нікому невідомо. Про це повідомив начальник Житомирської установи виконання покарань №8 Костянтин Шедловский, передає Сьогодні.

За словами Костянтина Шедловского, коли Ткачу стало погано, він викликав швидку. У нього спостерігався низький тиск, швидка його не забирала і в 19:00 чоловік помер.

"Констатували біологічну смерть. Це було 4 листопада, а вчора ми його вже поховали. Ніяких інцидентів з ним не було. У камері вони були вдвох. Він спокійний, і взагалі, за його відсидку у мене не було жодних нарікань. Нормально сидів, ніяких порушень не здійснював", - розповів начальник Житомирського установи.

За словами Костянтина Шедловского, співробітники державної пенітенціарної служби так і не змогли зв'язатися з дружиною. Раніше вона приїжджала, однак тепер не виходить на зв'язок. Тіло Ткача родичі забирати не приїхали.

Фото: (YouTube.com/ТСН)

"Після смерті Ткача ніхто не приїхав і не забрав його, ми його поховали своїми силами. Наскільки я знаю, він скаржився на серце, скаржився на задишку. Там вже багато років відсижено. А йому 60 з гаком років, та і молода жінка, і народження дитини - це не просто так. Це ж треба було працювати, а серце слабке вже", - розповів Шедловский.

Нагадаємо, повідомлялося про те, що футболіста вбили через селфи з чужою дружиною. Спортсмен прийшов на вечірку до дівчини і почав чіплятися до її сплячої матері. На крик дружини в кімнату забіг чоловік і вбив спортсмена.

До цього ми писали, що у Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства. Перше вбивство злочинець скоїв ще у 1999 році, він наніс удари молотком жінці по голові і вона померла.

А також про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки місцеве населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Відео: РБК-Україна