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На могилі пологівського маніяка Ткача з'явилися сатанинські знаки

STYLERЖиття    10.11.2018 - 11:02
Фото: (YouTube.com/ТСН)
Фото: (YouTube.com/ТСН)

Повідомляється, що в могилу вночі вбили березовий кіл, а з прутів лози зробили пентаграму

Відео: (youtube.com/ТСН)

Безжалісний серійний маніяк, на рахунку якого, за неофіційними даними, було понад 100 життів дівчат, був похований на міському кладовищі в Житомирі. Повідомляється, що на наступний день після похорону на його могилі з'явилися сатанинські символи. Про це розповідає ТСН.

Повідомляється, що пологівський маніяк, який помер у в'язниці через серцеву недостатність, був похований на міському кладовищі в Житомирі в звичайному секторі. З цього приводу обурюються родичі померлих, які поховані поряд.

"Його за межами кладовища треба було ховати або спалити і пустити по вітру", - вважає Валентина Левчук.

Вона та інші рідні поховані на кладовищі вимагають перепоховання Ткача.

"Його забрати звідси, щоб його й не було тут. Нехай викопують", - кажуть люди.

Інженер державної установи виконання покарань №8 Микола Кіндрук розповів, що пологівського маніяка повинні були поховати в окремому секторі кладовища.

"Їм виділяється сектор такий для бідних, і їх там ховають, кого родичі не забирають", - говорить він.

Проте в адміністрації кладовища кажуть, що всіх небіжчиків ховають в порядку загальної черги на вільному місці, а окремої території не передбачено ні для безрідних, ні для невпізнаних, ні для злочинців.

Люди бояться, що могилу маніяка будуть оскверняти або, вона приверне сатаністів, бо вже і цієї ночі хтось забив у грунт березовий кількість і накрутив лозу у вигляді п'ятикутної зірки.

"Ну пентаграма, знак сатани, п'ятикутна зірка", - говорить гробар Руслан Покотинский.

На могилі пологівського маніяка Ткача з'явилися сатанинські знаки

Могили на кладовищі в Житомирі / Кадр з відео youtube.com/ТСН

В адміністрації кладовища кажуть, що в разі появи звернень від людей, серійного вбивцю перепоховають десь в іншому місці.

До цього ми писали, що у Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства. Перше вбивство злочинець скоїв ще у 1999 році, він наніс удари молотком жінці по голові, і вона померла.

Раніше ми писали, що дружина не приїхала на похорони "пологівського маніяка" Ткача.

Відео: (video.rbc.ua)

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