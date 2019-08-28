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Под Киевом произошло два одинаковых самоубийства: полиция в замешательстве

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 16:52
Под Киевом произошло два одинаковых самоубийства: полиция в замешательстве
Самоубийства под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

Правоохранители выясняют были ли два самоубийства просто совпадениями

Вчера, 27 августа, в Киевской области в разных местах произошло два очень похожих самоубийства. При этом обе жертвы парни 1991 года рождения, которые застрелились с помощью гладкоствольного ружья. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Первый инцидент произошли селе Чопилки, Переяслав-Хмельницкого района, а второй в городе Яготин после обеда. Предварительно установлено, что погибшие не оставили предсмертной записки.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и пока не ясно, инциденты произошли случайно и оружие выстрелило в руках, или парни умышленно себя убили.

Под Киевом произошло два одинаковых самоубийства: полиция в замешательстве

Самоубийства под Киевом (иллюстративное фото: pixabay.com)

По данным фактам открыто два уголовных производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Кроме того, правоохранители напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности обращения с огнестрельным оружием. Полиция также призывает граждан добровольно сдавать оружие и взрывчатые материалы, которые сохраняются без надлежащих документов.

Напомним, что под Полтавой 57-летний мужчина облил себя бензином и поджег после того, как поссорился с женой. Инцидент произошел в селе Рашевцы.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре на территории 6-й городской больницы нашли труп неизвестного мужчины, который неподвижно стоял на коленях. Прохожий случайно его заметил и увидел, что на шее мужчины находится петля от сумки.

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