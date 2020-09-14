Комаров, Билык и другие участники "Танцев со звездами", которые закрутили роман на паркете

Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)

"Танцы со звездами" свели не одну пару после совместных па на паркете

"Танцы со звездами" раскрывают не только таланты украинских селебретис, но и открывают сердца участников. За все шесть предыдущих сезонов на 1+1 и одном на СТБ, шоу сблизило не одну пару, а кое-кто создал крепкую семью.

В нашем материале представляем звездные пары, которых свело на паркете страстное танго, взрывная румба и романтический вальс.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Пара телепутешественника Дмитрия Комарова и танцовщицы, а также мисс Украины 2016 Александры Кучеренко сформировалась еще до участия в шоу "Танцев со звездами" 2017. Но на паркете они умело скрывали роман, а когда стало известно о женитьбе пары, все говорили, что их свело именно шоу.

Летом 2019-го, Дмитрий и Александра поженились. Расписалась они в Киеве, а повенчались в Иерусалиме.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Роман украинской поп-дивы и тогда 25-летнего танцовщика Дмитрия Дикусара начался на паркете "Танцев со звездами" 2007. Билык старше Дикусара на 15 лет, но для страстной любви это не стало помехой. Они пробыли вместе до 2010 года, сыграв свадьбу в Рио-де-Жанейро.

"Пока мы танцевали, романа не было. Но когда пришло время расставаться, внутри что-то дрогнуло. Я поняла, что сделать это невозможно", - призналась тогда Билык в одном из интервью.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Пара телеведущей и ее партнера родилась на "Танцах со звездами" 2011 (на СТБ). Они заняли в том сезоне второе место, но в сердце друг друга - только первое.

В декабре 2011-го Лилия и Андрей поженились, 30 августа 2012-го у них родилась дочь Диана, а 30 апреля 2018-го - вторая дочь Полина.

"Первым нашим танцем было танго - символично, правда? Андрей обнимал меня, я прикасалась к нему, но мне тогда казалось, что в этих прикосновениях нет никакого влечения, что это работа, и ничего больше. А зрители нас уже поженили - с самого первого танца. "Вы такая красивая пара!" - только и слышала я и на улице, и от друзей. Улыбалась, отшучивалась, отмахивалась - мне было вовсе не до этого", - рассказывала Ребрик.

Телеведущая говорит, что во время шоу никакого флирта не было - только упорные тренировки и цель победить. А когда после финального эфира они поехали отмечать в ресторан, просидели там несколько часов, почти не разговаривая, только смотрели друг на друга. С того времени больше не расставались.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Дмитрий Жук и Яна Цыбульская

Хореографы вместе принимали участие в "Танцах со звездами" 2018. Дмитрий тогда выходил на паркет со Златой Огневич, а Яна - с Русланом Сеничкиным. И хотя тренировались они порознь, Дмитрий часто приходил на тренировки к Яне и помогал Руслану оттачивать мужские партии.

Пара объявила о своей свадьбе прямо в середине проекта. Поженились они 18 октября в Киеве.

В "Танцах со звездами" 2020 Дмитрий Танцует с Юлией Саниной, а Яна - с Сергеем Танчинцем.

Дмитрий Жук и Яна Цыбульская

Ранее мы писали, про беременных участниц "Танцев со звездами".

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