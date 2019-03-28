Комаровский поделился необычными фактами об антибиотиках

Доктор Комаровский рассказал, что нужно знать родителям об антибиотиках. В социальной сети Instagram Комаровский отмечает, что антибиотикотерапия не терпит самодеятельности.

По словам доктора, нельзя назначать, отменять либо изменять дозировку самостоятельно, в таких случаях первостепенно важно следовать рекомендациям лечащего врача.

Нередко родители, вместе с назначенным ребенку антибиотиком, дают еще и противоаллергический препарат, опасаясь реакции неокрепшего организма. Однако Евгений Комаровский выступает против такого сочетания, поскольку данная практика просто бесполезна.

Также он указывает на распространенные ошибки. Эксперт утверждает, что порой, родители начинают уменьшать дозу препарата на второй день после начала антибиотикотерапии, когда видят, что ребенку стало лучше. Комаровский пишет, что это является в корне неверным подходом и рекомендует давать антибиотики в той же дозе.

Также он отмечает, что антибиотикотерапия однозначно показана при скарлатине, ангине и дизентерии.

Напомним, что Комаровский рассказал, как нужно вести себя родителям, если ребенок пожаловался на то, что у него болит живот. Кроме того, он перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что ребенку срочно нужен врач.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал о самых опасных состояниях у детей и перечислил симптомы, при которых врач нужен немедленно.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал, как отреагировать на то, что ребенок получил удар по голове или ушиб.