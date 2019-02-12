Кошмар: свалка останков животных под Тернополем шокировала сеть

Голова сельского совета пытается бороться с масштабной проблемой, однако все бесполезно

Видео: (YouTube/Телеканал ІНТБ)

Массовая свалка возле Тернополя, куда регулярно выбрасывают остатки мертвых животных, шокирует местных своим видом и вонью. Жуткое видео опубликовал Телеканал ІНТБ на YouTube-канале.

"Это сейчас вы чувствуете запах. Но, когда будет тепло, если отсюда ничего не вывезут, поскольку сжечь его тоже нельзя, то оно все пойдет в воду, также начнут размножаться крысы", - возмущается житель поселка Великая Березовица.

Началось все в прошлом году. Голова сельского совета Илья Костюк утверждает, что пытается бороться с проблемой широкого масштаба, однако пока что все стоит на месте и не продвигается.

Пользователей увиденное повергло в шок. Сеть выражает негодование, отмечая, что данная ситуация влечет за собой массу проблем:

"Боже, кошмар, неужели нельзя что-то с ними было сделать, например, в зоопарк отвезти или псам. Я думаю, они бы не отказались. Но только у нас так: никому не дам, лучше вывезу и выброшу. Ужас";

"Из-за этого к нам и волки пришли поесть";

"Наверное им дорого организовывать нормальную утилизацию";

Скриншот комментариев: (facebook.com/intb.te)

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