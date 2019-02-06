Крым станет островом? Климатологи дали угрожающий прогноз

Коллаж РБК-Украина

Аномальное повышение температуры высушивает часть земель

Климатологи, которые наблюдают за изменениями погодных условий в оккупированном Крыму, считают, что полуостров может стать островом в ближайшем будущем. Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

Они отмечают, что среднесуточная температура воздуха в оккупированном Крыму превысила норму на 8 градусов в начале 2019 года. В начале февраля температура поднялась до +19 градусов. За 100-летнее наблюдение – это первый такой показатель.

Руководитель гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая сообщила, что на протяжении февраля температура будет держаться на уровне +10 +15 градусов. И хотя она не считает, что это слишком аномальная погода, но отмечает, что на территорию полуострова поступают воздушные массы из акватории Средиземного моря.

А вот эколог Маргарита Литвиненко считает, что такое повышение температуры – это следствие глобального потепления и засухи. Она отметила, что климатологи предсказывают, что полуостров из-за аномальной погоды вскоре может стать островом.

"Климатологи вообще обещают, что Крым станет островом, но не говорят, когда именно. На повышение температуры воздуха существенное влияние оказывает и антропогенное воздействие. Например, площадь орошаемых земель в Крыму резко уменьшилась – в 2013-2014 годах она насчитывала до 140 тысяч гектаров, а сейчас, по-моему, это 14-15 тысяч гектаров. Это сказывается на климате, ведь если земли орошаются обильно, вода есть, то увлажняется воздух, снижается температура почвы, меняются свойства прилегающих слоев воздуха. Сейчас опустынивание влияет на климат и на температуру, и количество подпочвенных вод тоже связано с этим", - объяснила Литвиненко и добавила, что наполняемость водохранилищ будет меньше, так как повышение температуры воздуха приводит к более активному испарению влаги, которая выпадает в виде осадков.

Представитель общественной организации "Экодия" Анна Акерман отмечает, что в ближайшее десятилетие возможно подтопление Крыма, которое поглотит более половины сельскохозяйственных земель полуострова.

"Южные регионы, конечно, более подвержены климатическим изменениям, глобальному потеплению. Вообще, по всей планете NASA регистрирует, что температура поднялась в среднем на 1 градус, если считать от доиндустриального периода до сегодняшнего дня. При этом поднимается уровень мирового океана, и точно так же южные страны больше пострадают. Если мы такими же темпами будем производить парниковые газы, то до конца столетия уровень моря может подняться на полтора метра у экватора, а на севере – где-то на половину этой высоты. Более 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель будут затоплены. Мы находимся где-то посередине, в зоне подтопления на один метр. Становится не просто теплее в среднем, а возникают экстремумы температуры, то есть летом может быть жарче, зимой – наблюдаться аномально сильные морозы", - пояснила Акерман и порекомендовала осуществлять планирование сельского хозяйства и строительство жилья с учетом вероятных подтоплений.

Видео: YouTube/Крым Реалии

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