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В Кривом Роге скончалась беременная женщина, которую поджег ее парень

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Кривой Рог, Вторник 01 июня 2021 13:57
В Кривом Роге скончалась беременная женщина, которую поджег ее парень В Кривом Роге умерла женщина, которую поджег возлюбленный (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге 17-летний парень поджег свою беременную возлюбленную. Он облил ее горючим веществом, поджег и сбежал. На улице он попросил соседей, чтобы они вызвали скорую помощь. Девушка получила серьезные травмы и скончалась 1 июня.

Детали рассказали в местном издании "Первый городской".

Трагедия произошла 26 мая в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Кривом Роге. Спасателям позвонили жильцы дома и сообщили, что горит человек.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиция и скорая медицинская помощь. Девушку экстренно госпитализировали в больницу, у нее диагностировали ожоги 3 степени и повреждения 70% тела.

Злоумышленник сбежал с места преступления, но полиция оперативно его отыскала и задержала. Он сообщил, что женщина получила ожоги самостоятельно, во время приготовления пищи. А он сбежал, так как сильно испугался. Также есть информация, что между возлюбленными перед инцидентом возник конфликт.

21-летняя пострадавшая находилась на 17 недели беременности. Ожоги пришлись на лицо, руки и туловище. Женщина находилась в состоянии шока, и медики оценивали ее состояние как тяжелое. Врачи почти неделю боролись за жизнь пострадавшей женщины, но 1 июня она скончалась от полученных травм в больнице.

Сиротами остались двое детей, которыми теперь занимаются сотрудники ювенальной превенции.

Действия ее 17-летнего возлюбленного были квалифицированы по статье об покушении на убийство. Теперь статья будет переквалифицирована на умышленное убийство.

Напомним, ранее мы писали о том, что в полиции сообщили детали о поджоге беременной женщины в Кривом Роге.

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