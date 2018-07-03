"Кровавая баня": экс-нардеп рассказал подробности об убийстве сына

Отец погибшего заявил, что его сыну ранее угрожали

Бывший депутат Александр Ржавский рассказал, что у его убитого сына был конфликт с неким предпринимателем. Об этом сообщает "КП в Украине".

Сообщается, что Ржавский-младший был подрядчиком у предпринимателя. В последнее время они вместе выполняли работы по реконструкции Киевского зоопарка. У сына экс-нардепа возник конфликт с предпринимателем из-за денег

По словам Александра Ржавского, его сын получал угрозы. Экс-нардеп добавил, что не верит в самоубийство сына.

"Мой сын не мог порезать себя сам, он с детства страдал гемофобией (паталогическая боязнь крови). Даже когда в 35-летнем возрасте у него брали для анализа кровь из пальца, он терял сознание. А тут – просто кровавая баня", - сказал он.

Ржавский отметил, что его сын умел обращаться с оружием.

"У сына горло перерезано слева, а он самый настоящий левша, не переученный. Если бы он ударил себя, рана была бы справа – такой размах естественный. Кроме того, судя по обстановке на месте преступления, можно сделать вывод, что сын, нанеся себе смертельную рану, ходил по помещению, мыл в бочке руки. Там кровь повсюду – я увидел то, чего не видели полицейские", - добавил экс-нардеп.

Ранее сообщалось, что нашли убитым сына экс-нардепа.

Александр Ржавский вспомнил, что несколько дней назад Дмитрий сопровождал его в зарубежной поездке. Но деловые переговоры перенесли, и поездка превратилась в отдых. Оказалось, что эти дни стали прощанием для отца и сына.

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