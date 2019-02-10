Кровавая популярность: в Киеве рассказали о новой суицидальной игре

Сообщается, что ответственность за смерть детей в случае летального исхода вероятнее всего понесет водитель

Суицидальная игра "Беги или умри" снова набирает популярность в Украине. Так, киевляне снова стали свидетелями игры, суть которой в том, чтобы заставить подростков перебегать перед потоком машин на оживленном участке дороги и выжить. Юлия Дмитриенко, которая стала свидетелем одного из этапов игры с трагичным концом, в Facebook обнародовала подтверждающие снимки. Она также призвала родителей обратить внимание на инцидент и провести воспитательную беседу.

"Всегда стоит спор между поколениями. Но я тут совсем понять не могу. Да, в подростковом периоде все мы делаем глупости, но это я назову тупость. Просто бегать перед машинами. Зачем? Водителя останавливаются, делают замечания, а они все равно разворачиваются и бегут перед потоком машин. Они видели, что я достала телефон и фотографирую, но им все равно. Интересно, какая цель у этой "забавы", – написала Дмитренко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Юлия Дмитриенко

Некоторые пользователи также отметили, что видели этих же девочек на Ленинградской площади ранее.

Суицидальная игра "Беги или умри" в Киеве (фото: facebook.com/Юлия Дмитриенко)

"Они вели себя громко, и девочку в странном как будто отбеленном пальто я запомнила", "Это игра "Беги или умри" – одна из самых опасных сетевых игр в интернете. Суть в том, чтобы перебежать дорогу и не умереть. Зачем? Не понятно, но почему-то популярно", "Этих малолеток на экскурсию в дом инвалидов надо. Пусть там поволонтерят немного", – отметили киевляне под публикацией Дмитренко.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/Юлия Дмитриенко

Интересно, что пользователи назвали тех, кто вероятнее всего понесет ответственность за смерть или травмирование ребенка. По мнению пользователей сети, в случае трагедии в суде окажется именно водитель, а не куратор игры.

Следует отметить, что недавно в некоторых областях были зарегистрированы инциденты, которые связаны или похожи на суицидальные игры. Так, недавно под Харьковом парень совершил странное самоубийство. Молодой человек нанес себе увечье, а через три дня покончил с собой.

Ранее мы также писали, что в Киеве при странных обстоятельствах исчезла молодая женщина.