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Внимание, розыск: в Киеве при странных обстоятельствах исчезла молодая женщина

STYLERНужна помощь    22.01.2019 - 15:31
Внимание, розыск: в Киеве при странных обстоятельствах исчезла молодая женщина
Коллаж РБК-Украина

Девушка ушла из дому в спортивном костюме

В Днепровском районе города Киева исчезла 28-летняя женщина, которая вышла из дому 20 января и не вернулась. Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV.UA".

По информации паблика, пропавшая Галина Рачок проживает по адресу улица Андрея Малышко, 29-А. Странным в ее исчезновении является то, что она покинула дом, не взяв ни денег, ни документов, ни телефона. 

Внимание, розыск: в Киеве при странных обстоятельствах исчезла молодая женщина

Пропавшая Галина Рачок (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также сообщается, что одета она была совсем не по погоде - в серый спортивный костюм и черные угги.

Того, кто владеет какой либо информацией, просят позвонить по телефону 066-413-45-61.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве с 21 января разыскивают 80-летнего пенсионера.

К слову, тяжело больная украинка просит помочь в отчаянной борьбе с раком - у нее лимфома Ходжкина.

Также мы сообщали о том, что под Киевом разыскивают молодого парня, родные винят в исчезновении некую суицидальную игру.

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