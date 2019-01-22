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Помогите найти: в Киеве разыскивают 80-летнего пенсионера

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 11:11
Помогите найти: в Киеве разыскивают 80-летнего пенсионера
Коллаж РБК-Украина

Близкие просят всех неравнодушных о помощи

21 января в Киеве пропал 80-летний мужчина. Близкие пенсионера просят всех неравнодушных помочь с поисками. Об этом информирует Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

"Разыскивается Яков Яковлевич Бондаренко, 1938 года рождения.
В 9:00 ехал от метро "Вирлиця" в сторону метро "Нивки"! Должен был сесть на маршрутку номер 770 и доехать до Михайловки- Рубежовки", - указано в сообщении.

Помогите найти: в Киеве разыскивают 80-летнего пенсионераФото: (facebook.com/KyivOperativ)

К месту назначения мужчина так и не прибыл. В тот день он был одет в зимний берет темного цвета, дубленку цвета хаки, брюки тёмного цвета и кожаные ботинки. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят звонить по номеру +380930587715. 

Помогите найти: в Киеве разыскивают 80-летнего пенсионера: Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что во Львовской области пропал подросток. К полицейским в 9 часов утра 21 января обратилась 47-летняя жительница Жовковского района Львовской области. Она сообщила, что ее 15-летний сын вышел из дома три дня назад и до сих пор не вернулся. 

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве разыскивали 17-летнего Александра Джулая, который поехал рано утром 15 января в колледж и не вернулся.

А также рассказывали о том, что в Киеве продолжают искать пропавшего Савченко Валентина Витальевича, который пропал 25 мая 2018 года и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. 

 

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