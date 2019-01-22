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Допоможіть знайти: у Києві розшукують 80-річного пенсіонера

STYLERЖиття    22.01.2019 - 11:11
Допоможіть знайти: у Києві розшукують 80-річного пенсіонера
Колаж РБК-Україна

Близькі просять всіх небайдужих про допомогу

21 січня у Києві зник 80-річний чоловік. Близькі пенсіонера просять усіх небайдужих допомогти з пошуками. Про це інформує Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

"Розшукується Яків Якович Бондаренко, 1938 року народження.
У 9:00 їхав від метро "Вирлиця" у бік метро "Нивки"! Повинен був сісти на маршрутку номер 770 і доїхати до Михайлівки - Рубежівки", - зазначено в повідомленні.

Допоможіть знайти: у Києві розшукують 80-річного пенсіонераФото: (facebook.com/KyivOperativ)

До місця призначення чоловік так і не прибув. В той день він був одягнений у зимовий берет темного кольору, дублянку кольору хакі, брюки темного кольору та шкіряні черевики. Всіх, хто має якусь інформацію, просять телефонувати за номером +380930587715.

Допоможіть знайти: у Києві розшукують 80-річного пенсіонера: Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Львівській області пропав підліток. До поліцейських о 9 годині ранку 21 січня звернулася 47-річна мешканка Жовківського району Львівської області. Вона повідомила, що її 15-річний син вийшов з дому три дні тому і досі не повернувся.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві розшукували 17-річного Олександра Джулая, який поїхав рано вранці 15 січня в коледж і не повернувся.

А також розповідали про те, що у Києві продовжують шукати зниклого Савченко Валентина Віталійовича, який пропав 25 травня 2018 року і дотепер про його місцезнаходження нічого невідомо.

 

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