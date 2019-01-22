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Увага, розшук: у Києві при дивних обставинах зникла молода жінка

STYLERПотрібна допомога    22.01.2019 - 15:31
Увага, розшук: у Києві при дивних обставинах зникла молода жінка
Колаж РБК-Україна

Дівчина пішла з дому в спортивному костюмі

У Дніпровському районі міста Києва зникла 28-річна жінка, яка вийшла з будинку 20 січня і не повернулася. Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV.UA".

За інформацією пабліка, зникла Галина Рачок проживає за адресою вулиця Андрія Малишка, 29-А. Дивним у її зникненні є те, що вона залишила дім, не взявши ні грошей, ні документів, ні телефону.

Увага, розшук: у Києві при дивних обставинах зникла молода жінка

Зникла Галина Рачок (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також повідомляється, що одягнена вона була зовсім не по погоді - в сірий спортивний костюм і чорні уггі.

Того, хто володіє будь якою інформацією, просять зателефонувати 066-413-45-61.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві з 21 січня розшукують 80-річного пенсіонера.

До речі, важко хвора українка просить допомогти у відчайдушній боротьбі з раком - у неї лімфома Ходжкіна.

Також ми повідомляли про те, що під Києвом розшукують молодого хлопця, рідні звинувачують у зникненні суїцидальну гру.

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