Кулаками по лицу: на Волыни священник избил двух женщин

Суд не пожелал рассматривать иски пострадавших о возмещении морального ущерба

На Волыне произошел очередной скандал с священником. Настоятель храма в селе Рованцы избил женщин и "загремел" на один год. Но Луцкий городской районный суд дал возможность настоятелю храма Андрея Первозванного выйти на свободу, если в течение 1 года он не совершит нового преступления, передает местный ресурс ВолиньPost.

Отмечается, что в конце октября 2018 года священник избил одну женщину в доме, а вторую прямо в церкви.

В приговоре указано, что у священник после конфликта с пострадавшей ударил ее кулаком по лицу, схватил за руку и резко выкрутил, а затем несколько раз ударил в грудь. В результате таких побоев у женщины был сломан палец, разбита губа и появились синяки.

Примерно через час после инцидента священник избил еще одну женщину в храме Андрея Первозванного. Ей он нанес два удара кулаком в голову.

Если за год священник не совершит новых злодеяний, его освободят. Он должен сообщать правоохранителям о перемене места жительства, работы, периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и не должен уезжать из Украины, не получив разрешение.

Сообщается, что пострадавшие судились и в целях возмещения им морального ущерба, но суд оставил это без рассмотрения.

Как сообщалось ранее, недавно в Тернопольской области возле храма в селе Гнездичне сын священника УПЦ МП, работник областного епархиального управления РПЦ в Украине напал с кулаками на 44-летнюю женщину, которая является прихожанкой ПЦУ.

Напоминм, не так давно в селе Гнездично произошла потасовка возле Свято-Преображенского храма, в результате пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан.

Также мы писали о том, что в конце февраля в Закарпатской области в селе Лазещина в Раховском район трое сторонников Хустской епархии РПЦ в Украине напали на священника украинской поместной церкви.