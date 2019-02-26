Отомстили за переход в ПЦУ: сторонники РПЦ избили священника

Фото: коллаж РБК-Украина

На священника ПЦУ напали представители Московского патриархата

В Закарпатской области было совершено нападение на священника украинской поместной церкви. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщили в пресс-службе местной епархии ПЦУ.

Инцидент произошел в селе Лазещина в Раховском районе.

Трое мужчин - сторонников Хустской епархии РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского Патриархата) набросились на протоиерея Анатолия Натолочного-благочинного Ясинского благочиния ПЦУ.

Отмечается, что в полицию уже сообщили о нападении.

В настоящее время все детали происшествия выясняются.

"Обращаемся к общественности о максимальной огласки данного инцидента!" - говорится в публикации Закарпатской епархии ПЦУ.

Вероятнее всего, злоумышленники решили "отыграться" на священнике после того, как в поселке Ясиня храм Рождества Пресвятой Богородицы перешел под юрисдикцию ПЦУ.

Так, 24 февраля община этого храма, несмотря на протесты приезжих людей из других промосковских приходов Закарпатской области, а именно с Лазещины, Черной Тисы, Лопушанка и.т.д - вышла из состава Хустской епархии Русской Православной Церкви (УПЦ МП) и присоединилась к Закарпатской епархии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

Такое решение поддержали 415 парафиян (125 высказались против).

При этом священник УПЦ МП отказался от перехода, поэтому епископ Варсонофий издал указ о включении данной прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Ясиня (фото: cerkva.uz.ua)

Как сообщалось ранее, 11 февраля правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству.

Также мы писали о том, что недавно в Волынской области в селе Жидичин произошел конфликт со стрельбой вокруг Свято-Николаевского храма, община которого недавно перешла к ПЦУ. Так, настоятель храма УПЦ МП протоиерей Владимир Гелета открыл огонь из ружья по людям - сторонникам единой поместной автокефальной церкви.