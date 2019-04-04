ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как купить квартиру и не попасть в ловушку

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 13:48
Как купить квартиру и не попасть в ловушку
Фото: коллаж РБК-Украина

Проблемных новостроев хватает не только в Киеве, но и по всей Украине

Строительство проблемных многоэтажных жилых домов, которые возводят без необходимого проекта и разрешения, продолжает набирать обороты в Украине. Этому способствует то, что местные власти закрывают глаза на нарушения. В некоторых случаях дома строят на земельных участках, не отведенных под высотки, заявил адвокат Ростислав Кравец, передает Gazeta.ua. 

Юрист привел в пример печальноизвестные дома Войцеховского. Но подобных некачественных проектов хватает не только в Киеве, но и по всей Украине. 

Он подчеркнул, что жители проблемных многоэтажек, права которых были нарушены, должны обращаться в суд - у них большие шансы выиграть дело.

"Люди заплатили деньги, купили жилье, а теперь не могут распоряжаться им", - отметил адвокат.

По мнению юриста, стоит вообще запретить продавать квартиры компаниям, которые не могут вернуть деньги покупателям.

Как купить квартиру и не попасть в ловушку

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Тем, кто хочет работать на рынке недвижимости, нужно создавать специальный резервный фонд", - высказал мнение Кравец и добавил, что из него затем можно компенсировать потери в случае банкротства компании-застройщика.

Застройщики чувствуют безнаказанность из-за того, что в договорах с ними нет ни одного слова об ответственности перед инвесторами.

Юрист дал совет людям, которые собираются приобрести недвижимость. Он подчеркнул, что аферисты часто указывают на "квадраты" аномальное низкие цены. Кроме того, нельзя слепо идти на поводу рекламы.

"Почитайте отзывы о застройщике в интернете. Были случаи, когда компания продавала не квартиру, а только помогала оформить документы на еще не построенное жилье. Кроме того, обратите внимание на кого оформлена земля, существует проект строительства. Застройщики могут навязывать собственные обслуживающие компании. Тогда придется платить огромные коммунальные тарифы", - советует адвокат.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на улице Бондарской в доме №3 в одной квартире прописали сразу 380 человек

Также мы писали о том, что квартира, в которой ремонт ниже среднего, сейчас обойдется в 7 тысяч гривен. Эксперты по недвижимости утверждают, что рынок теневой, потому цены и услуги не регулируются законодательно, а выставляются владельцами жилья самостоятельно.

Напоминм, что ставки туристического сбора в Киеве после внесеня правок позволили местной власти изменить порядок уплаты пошлины. Теперь бюджет будут наполнять частные владельцы столичных домов и квартир наравне с отелями и хостелами.

Самая низкая цена: эксперт удивил прогнозом о стоимости квартир в Украине Цены на квартиры после выборов резко изменятся: появился прогноз
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины недвижимость
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь