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В лагере, где отравились дети, до сих пор остаются отдыхающие

STYLERLIFE        04.07.2018 - 12:39
Скриншот сюжета ТСН (youtube.com/ТСН)
Скриншот сюжета ТСН (youtube.com/ТСН)

В "Славутиче" все еще отдыхает более 200 детей

Лагерь "Славутич", который находится в Киевской области, до сих пор работает. Там остается более двухсот детей. Об этом сообщается в сюжете программы "ТСН. Ранок".

2 июля в детском лагере произошло массовое отравление. В состоянии комы все еще остается 8-летняя девочка Маргарита. Она, как и другие дети, отравилась йогуртом, который выдавали детям на полдник. Остальные девочки уже чувствуют себя нормально, но Маргарита до сих пор находится в коме в реанимации.

Видео: в лагере до сих пор остаются дети (youtube.com/ТСН)

Руководство центра не комментирует ситуацию. В обладминистрации сообщают, что без выводов специальной комиссии детский лагерь закрыть не могут.

Лагерь до сих пор работает - там остаются на отдыхе более двухсот детей. Руководство оздоровительного центра ситуацию не комментирует. В обладминистрации говорят, что без выводов специальной комиссии закрыть лагерь не могут.

Напомним, появились детали об отравлении детей в Киевской области.

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Теги: лагерь, дети
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