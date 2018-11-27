Льготы в 2019 году: на какие скидки могут рассчитывать украинцы

Фото: Деньги (РБК-УКраина)

Стали известны категории граждан, которые могут получить различные льготы

23 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2019 год, в котором на нужды Министерства социальной политики было выделено 177,6 млрд гривен. В законах прописаны категории украинцев, которые имеют право получать скидки на оплату коммунальных услуг, а также другие льготы. Об этом пишет "Телеграф".

Почти 44% жителей Украины пользуется различными льготами, а в отопительный сезон эта цифра значительно увеличивается. Различными скидками могут пользоваться многодетные семьи, "Дети войны", ветераны труда, а также лица, которым исполнилось 60 лет.

Многодетная семья. Семьи, в которых трое детей и больше, имеют скидку на оплату коммунальных услуг в размере 50%. Для таких семей скидка предоставляется вне зависимости от совокупного дохода семьи. Также многодетные семьи могут платить только половину за стационарную телефонную связь и устанавливать телефон без очереди. Дети имеют право на бесплатные лекарства, ежегодное медицинское обследование, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, а также первоочередную госпитализацию. Еще одна льгота – бесплатный проезд в пассажирском транспорте, кроме такси.

"Дети войны". Это категория граждан, которая родилась до 1945 года включительно. Им полагается скидка на оплату коммунальных услуг в размере 25%. При увольнении таких работников разрешено увольнять в последнюю очередь. Также они имеют право на первоочередное выделение земельных участков и прибавку к пенсии.

Ветераны труда. Для того, чтобы получить в Украине такой статус, мужчинам нужно иметь 40 лет стажа, а женщинам – 35 лет. К этой категории приравниваются также лилипуты и карлики, со стажем 25 лет у женщин, и 30 лет у мужчин, а также все, кто вышел на пенсию по льготным правилам.

Для этой категории в Украине полагается бесплатное протезирование, бесплатные поездки в санатории, первоочередное право на жилье и земельный участок. А также они освобождены от оплаты за землю.

Украинцы, которые достигли 60 лет. У этой категории есть право на бесплатную медицину, бесплатные путевки в санатории, социальное пособие в случае, если они не заработали на пенсию и бесплатные похороны. Также пенсионеры имеют право поменять жилье на то, которое находится поближе к родственникам. Если пенсионер проживает в коммунальной квартире, то может получить ее в частную собственность бесплатно.

Фото: Льготы для украинцев (telegraf.com.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, как как изменятся выплаты на детей в 2019 году.

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Видео: РБК-Украина