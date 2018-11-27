Пільги в 2019 році: на які знижки можуть розраховувати українці

Фото: Гроші (РБК-Україна)

Стали відомі категорії громадян, які можуть отримати різні пільги

23 листопада Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2019 рік, в якому на потреби Міністерства соціальної політики було виділено 177,6 млрд гривень. У законах прописані категорії українців, які мають право отримувати знижки на оплату комунальних послуг, а також інші пільги. Про це пише "Телеграф".

Майже 44% жителів України користується різними пільгами, а в опалювальний сезон ця цифра значно збільшується. Різними знижками можуть користуватися багатодітні сім'ї, "Діти війни", ветерани праці, а також особи, яким виповнилося 60 років.

Багатодітна сім'я. Сім'ї, в яких троє дітей і більше, мають знижку на оплату комунальних послуг у розмірі 50%. Для таких сімей знижка надається незалежно від сукупного доходу сім'ї. Також багатодітні сім'ї можуть платити тільки половину за стаціонарний телефонний зв'язок і встановлювати телефон без черги. Діти мають право на безкоштовні ліки, щорічне медичне обстеження; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, а також першочергову госпіталізацію. Ще одна пільга – безкоштовний проїзд в пасажирському транспорті, крім таксі.

"Діти війни". Це категорія громадян, яка народилася до 1945 року включно. Їм надається знижка на оплату комунальних послуг у розмірі 25%. У разі звільнення таких працівників дозволено звільняти в останню чергу. Також вони мають право на першочергове виділення земельних ділянок та надбавку до пенсії.

Ветерани праці. Для того, щоб отримати в Україні такий статус, чоловікам потрібно мати 40 років стажу, а жінкам – 35 років. До цієї категорії прирівнюються також карлики і ліліпути, зі стажем 25 років у жінок та 30 років у чоловіків, а також усі, хто вийшов на пенсію за пільговими правилами.

Для цієї категорії в Україні покладається безкоштовне протезування, безкоштовні поїздки в санаторії, першочергове право на житло і земельну ділянку. А також вони звільнені від оплати за землю.

Українці, які досягли 60 років. У цієї категорії є право на безкоштовну медицину, безкоштовні путівки в санаторії, соціальна допомога у разі, якщо вони не заробили на пенсію і безкоштовні похорони. Також пенсіонери мають право поміняти житло на те, яке знаходиться ближче до родичів. Якщо пенсіонер проживає в комунальній квартирі, то може отримати її у приватну власність безкоштовно.

Фото: Пільги для українців (telegraf.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як зміняться виплати на дітей в 2019 році.

А також розповідали про те, хто з пенсіонерів отримає надбавку в грудні і як зміняться пенсії в 2019 році.

Відео: РБК-Україна