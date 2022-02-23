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Лишний вес будет уходить на глазах: астролог озвучила благоприятные для похудения даты в марте

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 20:13
Лишний вес будет уходить на глазах: астролог озвучила благоприятные для похудения даты в марте Фото: Когда в марте лучше всего худеть (flikpik.com/)
Автор: Styler

Март - отличное время для похода в спортзал и перехода на правильное питание, чтобы к лету красоваться на пляже и демонстрировать результаты своих усилий под прицелом восхищенных взглядов.

Астролог Елена Молдованова озвучила в Instagram благоприятные даты в марте для старта диеты, очистки организма и даже покупки абонемента в тренажерку.

Дни "опасные для фигуры", когда усиливается аппетит и усваивается буквально все, чтобы вы не положили в рот:

  • 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 марта - с 18:00
  • 21, 22, 29, 30, 31 марта - до 12:30

Лишний вес будет уходить на глазах: астролог озвучила благоприятные для похудения даты в марте

Когда лучше всего худеть в марте (www.pexels.com)

Дни, когда можно себе позволить лишний кусочек чего-то вкусного и сладкого без вреда для талии:

1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 31 марта - с 12:30

Даты, благоприятные для начала диеты или для разгрузочных дней, когда организм легче всего переносит голод:

16, 17, 25, 26 марта

Дни, когда желание отлынивать от тренировок и спорта будет особо сильным и вероятность пропустить занятие станет как никогда высока - вам понадобится дополнительная мотивация и стимул:

  • 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 марта - с 13:30
  • 19, 20 марта - до 18:00
  • 29, 30, 31 марта - до 12:30

Удачные дни для возобновления спортивной нагрузки после перерыва. А также для приобретения абонемента в спортклуб:

  • 4, 5, 9, 10, 14, 15 марта - до 13:00
  • 23, 24 марта - до 15:00
  • 25, 26, 27, 28 марта - до 17:00
  • 31 марта - с 12:30

Благоприятные дни для очищения организма от шлаков токсинов и паразитов:

  • 1, 20 марта - с 18:00
  • 21, 22, 29, 30, 31 марта

Напомним, что ранее астролог поделилась календарем красоты на март и подсказала, когда лучше стричься и делать косметические процедуры.

Также читайте, когда в марте лучше искать работу и просить повышение у начальства.

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