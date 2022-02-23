Лишний вес будет уходить на глазах: астролог озвучила благоприятные для похудения даты в марте
Март - отличное время для похода в спортзал и перехода на правильное питание, чтобы к лету красоваться на пляже и демонстрировать результаты своих усилий под прицелом восхищенных взглядов.
Астролог Елена Молдованова озвучила в Instagram благоприятные даты в марте для старта диеты, очистки организма и даже покупки абонемента в тренажерку.
Дни "опасные для фигуры", когда усиливается аппетит и усваивается буквально все, чтобы вы не положили в рот:
- 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 марта - с 18:00
- 21, 22, 29, 30, 31 марта - до 12:30
Когда лучше всего худеть в марте (www.pexels.com)
Дни, когда можно себе позволить лишний кусочек чего-то вкусного и сладкого без вреда для талии:
1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 31 марта - с 12:30
Даты, благоприятные для начала диеты или для разгрузочных дней, когда организм легче всего переносит голод:
16, 17, 25, 26 марта
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Дни, когда желание отлынивать от тренировок и спорта будет особо сильным и вероятность пропустить занятие станет как никогда высока - вам понадобится дополнительная мотивация и стимул:
- 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 марта - с 13:30
- 19, 20 марта - до 18:00
- 29, 30, 31 марта - до 12:30
Удачные дни для возобновления спортивной нагрузки после перерыва. А также для приобретения абонемента в спортклуб:
- 4, 5, 9, 10, 14, 15 марта - до 13:00
- 23, 24 марта - до 15:00
- 25, 26, 27, 28 марта - до 17:00
- 31 марта - с 12:30
Благоприятные дни для очищения организма от шлаков токсинов и паразитов:
- 1, 20 марта - с 18:00
- 21, 22, 29, 30, 31 марта
Напомним, что ранее астролог поделилась календарем красоты на март и подсказала, когда лучше стричься и делать косметические процедуры.
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