"Лучше наркоманы, чем дети": в Днепре пенсионеры устроили бунт против детской площадки (видео)

Пожилые люди не довольны тем, что родители построили площадку

В Днепре разгорелся скандал между родителями и пенсионерами из-за детской площадки. Об этом сообщает "ДніпроTV".

На улице Кыргызской местные жители, не дождавшись обещаний депутатов, на небольшом участке самостоятельно возвели песочницу для детей. Однако нашлись и недовольные.

"Родители своими силами решили сделать песочницу, которую неоднократно жильцы ломают, потому что мешает "детский счастливый смех", - рассказала один из жительниц дома.

Из соседнего жилого дома начали поступать угрозы от пенсионеров.

"Начали угрожать, что площадку снесут ,в песок побьют бутылки, чтобы дети поранились, чтобы мы передумали там строить площадку", - говорит один из отцов.

Видео: Пенсионерам не угодила детская площадка (youtube.com/Телеканал ДніпроTV)

Несмотря на угрозы, родители все равно построили площадки. Каждый день они ее убирают.

"Каждое утро мы находим здесь шприцы ,неизвестные конструкции из пластиковых бутылок, пустые бутылки стеклянные. Ну, понятно, кому принадлежат эти предметы… Соседки говорят, что им лучше, чтобы здесь проводили время наркоманы, чем шумят наши дети, - сетует местная жительница.

Пенсионеры подтверждают, что они не в восторге от площадки.

"Мы сделаем все, чтобы ее (площадки – ред.) здесь не было. Потому что у нас ни одного ребенка нет, который живет здесь (в доме – ред.), здесь живут пенсионеры", – говорит пожилая женщина.

Пенсионеры утверждают, что необходимо было у них просить разрешения на строительство детской площадки.

Напомним, что в Днепре горе-мать напилась до беспамятства и оставила ребенка без присмотра.

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