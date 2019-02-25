Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* получил международное признание в двух номинациях International Hospitality Awards

В категории "Лучший пятизвездочный бизнес-отель" Kharkiv Palace *5 обошел Kyiv Palace, InterContinental Kyiv, Fairmont Kyiv, Wyndham Batumi (Грузия)

Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, признан лучшим в двух номинациях престижной международной отельной премии International Hospitality Awards. Награды на церемонии, которая прошла 24 февраля 2019 года во время международной конференции отельеров и рестораторов, были вручены Ольге Соколенко, директору Kharkiv Palace *5, кавалеру "Ордена княгини Ольги" ІІІ степени.

Фото из открытых источников

В конкурсе за престижные международные премии International Hospitality Awards на звание лучших в 28 номинациях состязались объекты индустрии гостеприимства из 21 страны мира.

В категории "Лучший пятизвездочный бизнес-отель" Kharkiv Palace *5 обошел Kyiv Palace, InterContinental Kyiv, Fairmont Kyiv, Wyndham Batumi (Грузия).

International Hospitality Awards оценивает в этой номинации отели, которые расположены в деловом центре города, в нескольких минутах ходьбы от метро или пяти минут до остановки общественного транспорта, с прилегающей развитой городской и социальной инфраструктурой. Удобный доступ и транспорт, расположение недалеко от основных транспортных магистралей, бизнес-зал и конференц-услуги.

Фото из открытых источников

В категории "Best MICE Hotel" международной премии International Hospitality Awards харьковский отель Ярославского Kharkiv Palace *5 обошел зарубежных конкурентов, среди которых Hotel Brdo & Congress centre Brdo (Словения), Splendid Conference & Spa Resort 5* (Черногория), грузинский Hotels & Preference Hualing Tbilisi, а также киевский InterContinental Kyiv.

"Деловая встреча, международная конференция, встреча региональных менеджеров, семейный ужин или банкет на 500 человек, закрытый романтический вечер с друзьями или элегантная свадьба, пресс-конференция или всемирный форум. В этом отеле вы можете организовать любое мероприятие любого типа. А его участники или гости будут наслаждаться не только безупречной организацией, но и исключительным сервисом во время своего пребывания", - пояснили организаторы International Hospitality Awards победу отеля Ярославского Kharkiv Palace *5.

Фото из открытых источников

MICE (англ. Сокр. от Meetings, Incentives, Conferences, Events) - область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением самого широкого спектра мероприятий - корпоративных, деловых, государственных, политических конференций, конгрессов, съездов, форумов, имиджевых мероприятий.

Luxury-отель Kharkiv Palace *5 - современная визитная карточка Украины. Харьковский отель - излюбленное место для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, встреч политиков и дипломатов международного уровня, активизирующих культурную и деловую жизнь Харькова и страны. Luxury-отель Kharkiv Palace *5 был возведен по инициативе и на средства известного украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Евро-2012, и стал первой гостиницей наивысшего класса "люкс" в Харькове. Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов. Оператором строительства выступила группа DCH. В данный момент Kharkiv Palace *5 является одной из самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы. Лучшие мировые стандарты обслуживания, изысканный стиль и высокий технический уровень позволили гостинице Kharkiv Palace *5 в кратчайшие сроки завоевать доверие самых взыскательных клиентов, среди которых политики и дипломаты мирового уровня, звезды кино, музыки и спорта.