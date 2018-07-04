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Интервью

Во Львове на крыше поезда погиб 24-летний парень

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:29
Фото: pixabay.com/Fotoworkshop4You
Фото: pixabay.com/Fotoworkshop4You

Молодого человека ударило током

Во Львове на крыше поезда от поражения током погиб парень 1994 года рождения. Смертельный инцидент произошел на железнодорожной станции "Сихов". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

Почему парень оказался на крыше поезда – пока неизвестно.

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

"Парень получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов", – отметили в ГСЧС.

Спасатели сняли тело погибшего парня с крыши грузового вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что молодые люди, в частности несовершеннолетние, часто залазят на поезда и электрички ради забавы, покататься или, например, сделать необычное фото. Однако это смертельно опасно!

Ранее сообщалось, что пассажиров выгнали из поезда из-за ЧП на железной дороге под Одессой.

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Теги: Львов, поезд, спасатели
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