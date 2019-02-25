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Львовских врачей накажут за смерть пациента: все подробности

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 11:15
Львовских врачей накажут за смерть пациента: все подробности
За смерть пациента будут судить врачей под Львовом (коллаж РБК-Украина)

Несовершеннолетний пациент умер из-за неправильного диагноза

Стало известно, что в отношении медиков Жидачовской центральной районной больницы (Львовская область) завершено судебное расследование, сообщает прокуратора области.

49-летнего и 75-летнего врачей будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Напомним, 20 июня 2017 года вышеназванные врачи не смогли диагностировать болезнь у пациента, в результате чего несовершеннолетний парень скончался.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Это означает, что они не могут выезжать за пределы населенного пункта в котором проживают, а также обязаны регулярно являться к определенному должностному лицу.

Также известно, что одного из медиков отстранили от должности, а другого - освободили.

Если суд признает их виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы и три года лишения права заниматься врачебной деятельностью с запретом занимать определенные должности.

Ранее мы сообщали, что звезда советского кино попала в реанимацию с острым инфарктом.

Также мы писали о том, что Василию Подорожному, которого подозревают в убийстве семьи в Житомире, суд избрал меру пресечения.


Видео: РБК-Украина

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