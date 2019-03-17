Любимое место сведения счетов с жизнью украинцев: подробности

С начала марта участились случаи самоубийств

В марте в Украине спасатели зафиксировали внезапный всплеск случаев суицида на железной дороге. Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала "Одесская железная дорога".

За еще не закончившийся месяц на территории одесской железной дороги было зафиксировано семь самоубийств. С жизнью покончили пять мужчин и две женщины.

По три случая в Одесской области (перегоны Одесса-Застава 1 - Одесса - Главная, Аккаржа - к.п. 25 км, Одесса-Застава 1 - Усатово) и Кировоградской (станции Новомиргород, Помошная и перегон Канатово - Кропивницкий) и один случай в Винницкой области (станция Крыжополь).

"Люди прыгают на рельсы перед поездом и, несмотря на экстренное торможение, предупредить наезд на человека машинист не в состоянии, ведь тормозной путь зависит от веса и скорости поезда", - отмечают в ведомстве.

Также отмечается, что случаи самоубийств приводят к стрессу локомотивную бригаду, с которыми потом долгое время работают психологи в депо.

В прошлом году одному из помощников машинистов сразу после случая наезда на человека стало плохо, и он скончался прямо на месте происшествия.

Напомним, что недавно 21-летняя мать в неадекватном состоянии выбросила из окна свою двухлетнюю дочь. Местные жители вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неадекватная мать убила и выбросила новорожденного в лесополосе.

Мы также писали о том, что в Виннице 37-летний военный покончил жизнь самоубийством.