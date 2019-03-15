Люди сошли с ума: в Днепре изверг выбросил на свалку котят

Котят просто оставили умирать возле мусорных баков

В Днепре волонтеры обнаружили на свалке пятерых котят, которых изверг оставил умирать в полиэтиленовом пакете. Об этом написала зооволонтер Ирина Терещенко на странице приюта "Ковчег" в социальной сети Facebook.

Терещенко сообщила, что новорожденных котят обнаружили на улице Победы, возле больницы №15 благодаря неравнодушному мужчине по имени Александр. Он позвонил на горячую линию приюта около пяти часов вечера и сообщил, что возле мусорных баков оставили малышей в завязанном пакете.

Котят осмотрели ветеринары и рассказали, что им буквально пару дней отроду. Сейчас их разместили в приюте и за ними ухаживают волонтеры. Работники приюта обратились к местным жителям с просьбой о помощи, так как новорожденным нужен заменитель молока, пеленки и препараты. Также они написали, что для малышей могла бы подойти кормящая кошка.

Скриншот поста (facebook.com)

В комментариях пользователи возмущены тем, что новорожденных котят просто оставили умирать в завязанном пакете. Они отметили, что если заводчики кошки не хотели потомства, то нужно было сделать стерилизацию, чтобы потом живых котят не выбрасывать на свалку.

Котят бросили умирать (facebook.com/Ириша Терешенко)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве нелюди жестоко избили кота.

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