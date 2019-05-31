Мамины цветочки: девушки устроили побоище в центре Киева (видео)

Девушки устроили массовую драку в центе Киева на детской площадке. Инцидент сняли на видео, после чего ролик попал в интернет, вызвав горячие споры пользователей сети.
Как видно на кадрах, молодые девушки набросились друг на друга. Они пинались, грубо нецензурно ругались и дергали за волосы. Вскоре к схватке присоединились и другие девушки.
За конфликтом наблюдали несколько очевидцев. Один из них - мужчина - начал разнимать дерущихся.
Все это время неизвестный "оператор" снимал побоище.
Что стало причиной инцидента, пока не ясно.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
После публикации видео в сети оно вызвало массу возмущенных комментариев, причем многие критикуют не столько самих участников инцидента за брутальные действия, сколько человека, который все это спойно снимал на телефон.
- Последнее время, таких видео сотни. Просто не про все случаи рассказывают
- Ничего необычного, в моем подростковом возрасте все было тоже самое, просто никто не снимал, а за съемку еще бы люлей дали;
- К сожалению это естественный процес в эволюции Homo sapiens... Но вызывает глубокое отвращение от просмотра этого видео не сама драка "девушек", а сам факт съемки этого. Вот таких операторов и нужно изолировать от социума. Привить обществу чувство неприятия и брезгливости к данного вида съемок нужно и можно путем популяризации общественного мнения о конченности и полным отсутствием человеческих моральных ценностей у любого такого "режиссера". И чем успешнее будет эта популяризация, тем меньше будет самих фактов съемки подобных видео и как правило уменьшения самих эпизодов насилия. Моду можно привить на что угодно, было бы только такое желание. В здоровом обществе это желание появляется. Ну а в нездоровом... Снимают дальше. В некоторых странах таким операторам уже "паяют" солидные штрафы. Ну а я будь моя воля, таким любителям поснимать видео, засунула бы паяльник поглубже и... включила камеру.
- Если есть пострадавшая сторона - надеюсь уже подали заявления в полицию. Жаль, что у нас "они же дети" очень сильно сокращает ответственность за правонарушения.
- Оно будет рости, пока мы будем ходить мимо родителей, бабушек и дедушек, которые бьют и унижают детей, одобрять совковое воспитание в школах и садах. Пока нам будет по*иг, и мы будем думать, что это не наш ребенок.
- Мамины цветочки ростут;
- А потом шампуни для объема волос ищут;
- Теперь я узнал, где берут волосы для париков...
Как сообщалось ранее, скандальный дует Анна-Мария, сестры Опанасюк, устроили драку на берегу реки, после чего видео драки сестер выложили в сеть.
Также мы писали о том, что под Киевом произошла драка между двумя школьницами 15-ти и 12-ти лет. Инцидент сняла на видео девушка, которая была свидетелем происшествия.
Также мы писали о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.