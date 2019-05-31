Мамині квіточки: дівчата влаштували бойовисько в центрі Києва (відео)

Дівчата влаштували масову бійку в центрі Києва на дитячому майданчику. Інцидент зняли на відео, після чого ролик потрапив у інтернет, викликавши гарячі суперечки користувачів мережі.
Як видно на кадрах, молоді дівчата накинулися одна на одну. Вони пиналися, грубо нецензурно лаялися та смикали за волосся. Незабаром до сутичці приєдналися й інші дівчата.
За конфліктом спостерігали кілька очевидців. Один з них - чоловік - почав розбороняти забіяк.
Весь цей час невідомий "оператор" знімав бойовисько.
Що стало причиною інциденту, поки не ясно.
Відео: facebook.com/KyivOperativ
Після публікації відео в мережі воно викликало масу обурених коментарів, причому багато хто критикує не стільки самих учасників інциденту за брутальні дії, скільки людину, яка все це спойно знімала на телефон.
- Останнім часом, таких відео сотні. Просто не про всі випадки розповідають
- Нічого незвичайного в моєму підлітковому віці все було теж саме, просто ніхто не знімав, а за зйомку ще б дали люлей;
- На жаль це природний процес в еволюції Homo sapiens... Але викликає глибоку відразу від перегляду цього відео не сама бійка "дівчат", а сам факт зйомки цього. Ось таких операторів і треба ізолювати від соціуму. Прищепити суспільству почуття неприйняття й огиди до даного виду зйомок потрібно і можна шляхом популяризації громадської думки про конченість і повну відсутність людських моральних цінностей у будь-якого такого "режисера". І чим успішніше буде ця популяризація, тим менше буде самих фактів зйомки подібних відео і як правило зменшення самих епізодів насильства. Моду можна прищепити на що завгодно, було б тільки бажання. У здоровому суспільстві це бажання з'являється. Ну а в нездоровому... Знімають далі. У деяких країнах таким операторам вже "паяють" солідні штрафи. Ну а я будь моя воля, таким любителям познімати відео, засунула б паяльник глибше і... включила камеру.
- Якщо є постраждала сторона - сподіваюся вже подали заяви в поліцію. Шкода, що у нас "вони ж діти" дуже сильно скорочує відповідальність за правопорушення.
- Воно буде рости, поки ми будемо ходити повз батьків, бабусь і дідусів, які б'ють і принижують дітей, схвалювати совкове виховання у школах та садках. Поки нам буде по*іг, і ми будемо думати, що це не наша дитина.
- Мамині квіточки ростуть;
- А потім шампуні для обсягу волосся шукають;
- Тепер я дізнався, де беруть волосся для перук...
Як повідомлялося раніше, скандальний дует Анна-Марія, сестри Опанасюк, влаштували бійку на березі річки, після чого відео бійки сестер виклали в мережу.
Також ми писали про те, що під Києвом сталася бійка між двома школярками 15-ти та 12-ти років. Інцидент зняла на відео дівчина, яка була свідком події.
Також ми писали про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.