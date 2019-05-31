Мамині квіточки: дівчата влаштували бойовисько в центрі Києва (відео)

Дівчата влаштували масову бійку в центрі Києва на дитячому майданчику. Інцидент зняли на відео, після чого ролик потрапив у інтернет, викликавши гарячі суперечки користувачів мережі.

Як видно на кадрах, молоді дівчата накинулися одна на одну. Вони пиналися, грубо нецензурно лаялися та смикали за волосся. Незабаром до сутичці приєдналися й інші дівчата.

За конфліктом спостерігали кілька очевидців. Один з них - чоловік - почав розбороняти забіяк.

Весь цей час невідомий "оператор" знімав бойовисько.

Що стало причиною інциденту, поки не ясно.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Після публікації відео в мережі воно викликало масу обурених коментарів, причому багато хто критикує не стільки самих учасників інциденту за брутальні дії, скільки людину, яка все це спойно знімала на телефон.

Останнім часом, таких відео сотні. Просто не про всі випадки розповідають

Нічого незвичайного в моєму підлітковому віці все було теж саме, просто ніхто не знімав, а за зйомку ще б дали люлей;

На жаль це природний процес в еволюції Homo sapiens... Але викликає глибоку відразу від перегляду цього відео не сама бійка "дівчат", а сам факт зйомки цього. Ось таких операторів і треба ізолювати від соціуму. Прищепити суспільству почуття неприйняття й огиди до даного виду зйомок потрібно і можна шляхом популяризації громадської думки про конченість і повну відсутність людських моральних цінностей у будь-якого такого "режисера". І чим успішніше буде ця популяризація, тим менше буде самих фактів зйомки подібних відео і як правило зменшення самих епізодів насильства. Моду можна прищепити на що завгодно, було б тільки бажання. У здоровому суспільстві це бажання з'являється. Ну а в нездоровому... Знімають далі. У деяких країнах таким операторам вже "паяють" солідні штрафи. Ну а я будь моя воля, таким любителям познімати відео, засунула б паяльник глибше і... включила камеру.

Якщо є постраждала сторона - сподіваюся вже подали заяви в поліцію. Шкода, що у нас "вони ж діти" дуже сильно скорочує відповідальність за правопорушення.

Воно буде рости, поки ми будемо ходити повз батьків, бабусь і дідусів, які б'ють і принижують дітей, схвалювати совкове виховання у школах та садках. Поки нам буде по*іг, і ми будемо думати, що це не наша дитина.

Мамині квіточки ростуть;

А потім шампуні для обсягу волосся шукають;

Тепер я дізнався, де беруть волосся для перук...

Як повідомлялося раніше, скандальний дует Анна-Марія, сестри Опанасюк, влаштували бійку на березі річки, після чого відео бійки сестер виклали в мережу.

Також ми писали про те, що під Києвом сталася бійка між двома школярками 15-ти та 12-ти років. Інцидент зняла на відео дівчина, яка була свідком події.

Також ми писали про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.