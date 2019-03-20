Мать насиловала своего 4-летнего сына на камеру: появились новые детали

В Винницкой области 26-летняя женщина снимала своего четырехлетнего сына в порно. Кроме того, женщина и сама снималась во взрослом видео. Об этом сообщает киберполиция.

По словам женщины из Козятина, после развода она сама воспитывала сына и жаловалась на низкий материальный достаток. Когда мальчику исполнилось два года, она получила интересное предложение.

Горе-мать рассказала, что на ее почту пришло сообщение от девушки, которая предложила ей подзаработать, снимая домашние видео с мужем или другим партнером. Она согласилась.

Фото: cyberpolice.gov.ua

После того, как женщины разговорились, ей намекнули, что есть еще третья категория - стать так называемым менеджером по поиску детей. Искать детей необходимо было в соцсетях, с ними нужно было знакомиться и чтобы потом они за деньги фотографировали себя голыми.

В качестве альтернативы женщину попросили сделать сделать фотографии со своим ребенком. В итоге женщина сделала около 50-60 фото и отправила их по электронной почте. За эти фотографии она получила 3000 гривен.

За видео со своим сыном ей платили от 1500 до 3000 гривен. По ее словам, обычные порноактрисы так много за раз не зарабатывают.

Позже о деятельности женщины узнала столичная киберполиция, которая начала расследование.

"К нам поступила информация, что в последние годы женщина, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах для иностранцев", - сообщили в киберполиици.

Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемой и изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, веб-камеру, а также банковские карты.

Фото: cyberpolice.gov.ua

В данный момент с мальчиком работают психологи. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, следствие установило, что у нее был еще 28-летний сообщник из Киевской области.

По данным местных СМИ, женщине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 115 тысяч гривен. Сама она признает вину. Ребенка забрала бабушка.

Вопрос о лишении родительских прав еще не поднимался. Между тем в соцсетях люди выражают свое возмущение и просят более сурового наказания для матери, которая с двухлетнего возраста развращала своего родного ребенка.

Напомним, что в Киеве задержали организатора детской порностудии, который режиссировал и участвовал в съемках детской порнографии.

Ранее сообщалось о том, что деле об изнасиловании на камеру 4-летней девочки появились новые детали.