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В Мелитополе отец-изверг жестоко избил сына

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 16:59
В Мелитополе отец-изверг жестоко избил сына
Коллаж РБК-Украина

Ребенок пришел в гости, чтобы проведать родного отца

В Мелитополе визит мальчика к отцу закончился травмпунктом и снятием побоев. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел в Мелитополе. Мама рассказала, что отпустила сына в гости к родному отцу, так как они не живут вместе и мальчик скучает. Однако после того, как мальчик вернулся домой, женщина обнаружила на его теле синяки и ссадины.

Она начала выяснять у ребенка, что произошло, и сын признался, что отец его избил. Мужчина нанес ребенку удары по лицу и по телу руками. Мальчик сказал, что удары продолжались даже после того, как он упал.

Женщина обратилась в ближайший травмпункт, где врачи подтвердили наличие у ребенка телесных повреждений. Они освидетельствовали побои, и женщина обратилась в полицию.

Однако в полиции у нее заявление не приняли и сообщили, что не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

После этого женщина обратилась в суд с жалобой на бездеятельность полиции в отношении человека, который избивает детей. Заявление в суде у нее приняли, правоохранителей обязали внести сведения о происшествии в ЕРДР и начать расследование по факту избиения.

 Напомним, ранее мы сообщали о том, что в черноморском ночном клубе жестоко избили парня.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем.

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