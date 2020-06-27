Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ и записал видео

Артем Семенихин сжег флаг РФ под посольством (фото: скриншот с видео)

Мэр и ветеран АТО Артем Семенихин записал видеообращение к блогеру Анатолию Шарию

В Киеве мэр Конотопа и ветеран АТО на Донбассе Артем Семенихин сжег российский флаг под зданием посольства РФ в субботу, 27 июня.

Такие действия городской голова снял на видео и опубликовал на своей странице в Facebook.

Семенихин заявил, что устроил перформанс в ответ на видеоролики, которые ранее разместил о нем скандальный блогер Анатолий Шарий, проживающий в Нидерландах.

"Шесть утра. Нахожусь сейчас под посольством страны-оккупанта. Что я тут делаю? Я отвечаю Толику Шарию, который недавно уже в который раз выпустил обо мне видеоролик. Якобы разоблачает меня в чем-то. Посмотрев этот ролик я понял, что мой самый большой грех это то, что я в свое время сжег флаг Российской Федерации и включал украинский гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов когда я был в АТО непосредственно на линии фронта. Так что Толик Шарий - передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг", - рассказал мэр Конотопа.

После этого Семенихин положил флаг РФ на асфальт и поджег, после чего поставил рядом магнитофон, из которого звучал гимн Украины.

Также он отметил, что теперь пророссийскому блогеру придется отвечать на звонки "своих хозяев" и вопросы: "зачем ты такое делаешь, что теперь российские флаги сжигают прямо под посольством".

Семенихин уточнил, что для своей акции использовал трофейный флаг, который ему специально передали участники операции Объединенных сил на Донбассе.

"Так же хорошо будет гореть и Кремль!" - добавил мэр Конотопа.

Видео: Мэр Конотопа сжег российский флаг в Киеве и записал обращение

Напомним, что ровно год назад на Семенихина было совершено покушение на убийство - его жестоко избили под Сумами.

Ранее сообщалось, что на днях ветеран АТО жестко опозорил Шария и назвал скандального блогера "просто немытой головой".

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Автор: Владимир Костырин