В монастыре оккупированного Крыма отравились 11 паломников из "материковой" Украины

Фото: РБК-Украина

Известно, что паломники ели грибной суп, который, возможно, и стал причиной отравления

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма 11 граждан Украины попали в больницу с отравлением. Об этом сообщают росСМИ.

Все пострадавшие – паломники, которые прибыли в местный Свято-Никольский монастырь.

"Это взрослые люди в возрасте от 30 до 60 лет, их состояние оценивается как средней тяжести", - сообщают в СМИ.

Состояние украинцев - средней тяжести.

"Пять человек вечером уже из поликлиники вернулись в монастырь, шесть человек оставались в отделении, и я был среди них. Сейчас один из наших послушников остался в поликлинике", - рассказал настоятель монастыря.

Известно, что паломники ели грибной суп, но в монастыре предполагают, что может быть и другая причина отравления.

"Люди ели шурпу, жирный плов. Если и грибной суп. Грибы проверенные, дело не в них", - говорят в монастыре.

Свято-Николаевский мужской монастырь расположен в селе Холмовка Бахчисарайского района.

Ранее в Киеве 6 человек отравились грибами. Одного из них сразу перевели в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных оценивался как достаточно тяжелое.

До этого в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын.

Также мы писали, что под Харьковом пятеро человек отравились грибами.

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