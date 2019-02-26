Морил сына голодом: скандальный депутат пожаловался на истощение

Депутат из Новоукраинки Александр Мольченко попросил перенести суд из-за плохого самочувствия

Во время очередного заседания по делу депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который чуть не до смерти заморил своего четырехлетнего сына голодом, потому что считал, что жена родила мальчика от другого, мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил перенести заседание, передает УНН.

Так, в понедельник, 25 февраля, в Кропивницком апелляционном суде во время рассмотрения жалобы защитника депутата на постановление о содержании под стражей, Мольченко попросил о медицинской помощи из-за обострения язвы в тюрьме. Кроме того, он требовал вызвать "скорую", а также переводчика - неожиданно мужчина заговорил на русском.

"Не могу ни сидеть, ни стоять, ни лежать", - прокомментировал мужчина свое состояние.

Адвокат Мольченко выразил недоверие судье и попросил о его отводе, однако прокурор сказал, что не видит причин такого решения и не удовлетворил ходатайство.

В судебном заседании объявлен перерыв для предоставления подозреваемому медпомощи. О времени и дате следующего заседания сообщат позже.

Депутат из Новоукраинки морил сына голодом (сын Александра Мольченко, фото: соцсети)

Ранее Мольченко заявлял, что над его четырехлетним сыном, вес которого на момент обнаружения составлял всего 7 килограммов, при норме 16 килограммов, ставили опыты медики, а ребенок нормально питается, но худеет по непонятным причинам. Также он говорил, что его политические оппоненты решили таким образом с ним расквитаться.

К слову, за это ужасное преступление против ребенка горе-отцу грозит от десяти до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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