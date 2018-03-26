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В Москве скончался Сергей Мавроди

STYLERLIFE        26.03.2018 - 13:08
Фото: Сергей Мавроди (twitter.com-tvrain)
Фото: Сергей Мавроди (twitter.com-tvrain)

Основатель пирамиды МММ ушел из жизни в ночь на понедельник, 26 марта

В Москве умер Сергей Мавроди. Он скончался в ночь на понедельник, 26 марта, сообщают росСМИ.

Основатель пирамиды МММ был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Случайный прохожий вызвал ему "скорую".

Сергея Мавроди госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщает Mash, он умер в результате обширного сердечного приступа.

В 1992 году Сергей Мавроди создал компанию МММ, которая быстро стала популярной. Это была крупнейшая финансовая пирамида в РФ, в результате которых пострадало 10-15 млн человек.

В 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

Напомним, что в России умер украинский режиссер.

"16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - сказано в сообщении.

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Теги: смерть
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