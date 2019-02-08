Мост рухнет: экстрасенс предрек Крыму печальную судьбу

Ясновидящий рассказал, что может погубить Керченский мост

Крымский мост может рухнуть уже через пять лет. Об этом говорит экстрсенс и ясновидящий Михаил Тодорив.

По словам специалиста, причиной этому станет даже не человеческий фактор. Так, экстрасенс предрек землятресения в Черном море в августе-сентябре 2023 года.

В результате природного катаклизма "может уйти под воду незначительная часть суши". И хотя подземные толчки будут не сильными и сильно не навредят жителям полуострова, их хватит для того, чтобы опоры Крымского моста поползли - это может стать причиной обрушения сооружения.

Отметим, что до настоящего времени в Кыму произошло 77 сильных землетрясений. Самое катастрофичное (9 баллов) наблюдалось в 1927 году - тогда были погибшие, раненые и значительные разрушения. Тогда в течение 11 часов произошло 27 сильных толчков.

Вместе с тем экстрасенс не видит существенных изменений в аннексированном Крыму.

"Люди будут страдать от своей же глупости. Если вы имеете ввиду, вернется ли Крым в Украину? Это произойдет нескоро", - уверено сказал ясновидящий.

Ранее Тодорив рассказал, что после выборов президента Украины жизнь в стране пойдет на поправку - нас ждут улучшения во всех сферах: от социальной до культурной. При этом, говорит провидец, рост благосостояния украинцев не связан с любыми изменениями во власти.