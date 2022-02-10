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Можно даже детям: как приготовить домашний майонез из авокадо

Автор: Марина Настевич

Майонез (или соус) из авокадо - это постный, полезный рецепт, который с легкостью может заменить обычный майонез, и можно даже детям. Его можно использовать как соус к рыбе, как намазку на хлеб, как заправку в салаты/пасту, а можно еще есть вместе с начос или просто ложкой.

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич опубликовала в Instagram простой рецепт домашнего майонеза из авокадо.

Как приготовить майонез из авокадо:

Ингредиенты:

  • 1 спелое авокадо
  • 1 большая долька чеснока
  • 100 мл оливкового масла
  • ~ 3 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • 3 веточки укропа
  • соль, перец


Из авокадо можно приготовить вкусный и полезный майонез (фото: freepik.com)

Приготовление:

  • Для приготовления майонеза требуется хорошее спелое авокадо.
  • Все ингредиенты соединяем в посуде для взбивания и взбиваем до однородности.
  • Храним в холодильнике максимум 2 суток, (а в идеале - съесть сразу), в плотно закрытой баночке.

Приятного аппетита!

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