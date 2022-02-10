Можно даже детям: как приготовить домашний майонез из авокадо

Майонез (или соус) из авокадо - это постный, полезный рецепт, который с легкостью может заменить обычный майонез, и можно даже детям. Его можно использовать как соус к рыбе, как намазку на хлеб, как заправку в салаты/пасту, а можно еще есть вместе с начос или просто ложкой.