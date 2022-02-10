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Можна навіть дітям: як приготувати домашній майонез з авокадо

Автор: Марина Настевич

Майонез (або соус) з авокадо - це пісний, корисний рецепт, який з легкістю може замінити звичайний майонез, і можна навіть дітям. Його можна використовувати як соус до риби, як намазку на хліб, як заправку в салати/пасту, а можна ще їсти разом з начос або просто ложкою.

Український кулінарний блогер Анна Станкевич опублікувала в Instagram простий рецепт домашнього майонезу з авокадо.

Як приготувати майонез з авокадо:

Інгредієнти:

  • 1 стигле авокадо
  • 1 велика часточка часнику
  • 100 мл оливкової олії
  • ~ 3 ст. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. меду
  • 3 гілочки кропу
  • сіль, перець


З авокадо можна приготувати смачний і корисний майонез (фото: freepik.com)

Приготування:

  • Для приготування майонезу потрібно гарне стигле авокадо.
  • Всі інгредієнти з'єднуємо в посуді для збивання і збиваємо до однорідності.
  • Зберігаємо в холодильнику максимум 2 доби, (а в ідеалі - з'їсти відразу), в щільно закритій баночці.

Приємного апетиту!

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