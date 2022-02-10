Можна навіть дітям: як приготувати домашній майонез з авокадо

Майонез (або соус) з авокадо - це пісний, корисний рецепт, який з легкістю може замінити звичайний майонез, і можна навіть дітям. Його можна використовувати як соус до риби, як намазку на хліб, як заправку в салати/пасту, а можна ще їсти разом з начос або просто ложкою.
Український кулінарний блогер Анна Станкевич опублікувала в Instagram простий рецепт домашнього майонезу з авокадо.
Як приготувати майонез з авокадо:
Інгредієнти:
З авокадо можна приготувати смачний і корисний майонез (фото: freepik.com)
Приготування:
Приємного апетиту!
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