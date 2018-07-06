"Можно смотреть вечно": в центре Киева водители вытолкали элитную иномарку с "VIP-полосы" (видео)

Водителя Porsche Cayenne наказали за дерзость
В центре Киева произошел забавный инцидент с водителем дорогого автомобиля. Участники дорожного движения на своих машинах вытолкали элитную иномарку Porsche Cayenne со встречной полосы. О курьезном инциденте рассказал активист Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.
"Пост дорожного беспредела: водители-нищеброды, руководствуясь завистью и злостью, жестоко выдавили водителя автомобиля Porsche Cayenne с VIP полосы Фаст Лайн в Киеве на улице Олены Телиги", - рассказал Антонов.
"Вполне вероятно мужчина торопился в роддом или аптеку. Нельзя быть такими жестокими и бессердечными", - добавил он.
Видео: Инцидент на дороге (facebook.com/vlad.life)
Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)
Забавный инцидент прокомментировали в сети.
"Это можно смотреть вечно", - написал Александр Бойко.
Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)
Ранее сообщалось, что в Киеве "бесстрашные" пешеходы решили перебежать шесть полос.
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