"Можно смотреть вечно": в центре Киева водители вытолкали элитную иномарку с "VIP-полосы" (видео)

Водителя Porsche Cayenne наказали за дерзость

В центре Киева произошел забавный инцидент с водителем дорогого автомобиля. Участники дорожного движения на своих машинах вытолкали элитную иномарку Porsche Cayenne со встречной полосы. О курьезном инциденте рассказал активист Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

"Пост дорожного беспредела: водители-нищеброды, руководствуясь завистью и злостью, жестоко выдавили водителя автомобиля Porsche Cayenne с VIP полосы Фаст Лайн в Киеве на улице Олены Телиги", - рассказал Антонов.

"Вполне вероятно мужчина торопился в роддом или аптеку. Нельзя быть такими жестокими и бессердечными", - добавил он.

Видео: Инцидент на дороге (facebook.com/vlad.life)

Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

Забавный инцидент прокомментировали в сети.

"Это можно смотреть вечно", - написал Александр Бойко.

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Ранее сообщалось, что в Киеве "бесстрашные" пешеходы решили перебежать шесть полос.

Как ведут себя на дорогах украинские представители власти (видео: РБК-Украина)