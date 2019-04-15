Мужчину до смерти заклевал домашний питомец: все подробности

Во Флориде фермера заклевала и затоптала насмерть ручная птица казуар. 75-летний мужчина случайно упал в вольер своего питомца и там погиб. Об этом информирует издание Usa Today.

Полиция выяснила, что владелец фермы содержал у себя двух казуаров. Изначально ничего не предвещало беды, он, как обычно, шел кормить своих питомцев, однако поскользнулся и упал.

Одна из птиц набросилась на него и начала клевать, а также нанесла серьезные раны когтями, когда принялась топтать. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Пострадавший скончался от полученных ран.

К слову, казуары считаются самыми опасными птицами в мире, на содержание которых необходимо получить разрешение и оборудовать специальный вольер.

В США казуар заклевал своего хозяина: (pixabay.com)

Казуары могут развивать скорость до 50 км/час и это при беге по густому лесу, они способны прыгать на полтора метра в высоту и очень хорошо плавают. Вырастают до двух метров в высоту и весят около шестидесяти килограмм.

В США казуар заклевал своего хозяина: (pixabay.com)

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