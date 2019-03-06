Лев загрыз владельца частного зверинца: подробности инцидента

Фото: коллаж РБК-Украина

Лев напал на человека, когда он зашел в вольер

Лев растерзал насмерть 33-летнего мужчину под Прагой в Чехии. Погибший в саду своего частного дома держал в вольере двух "царей зверей", один из которых и набросился на человека. Как сообщила пресс-секретарь полиции Ленка Яворкова, правоохранителям пришлось застрелить обоих животных для того, чтобы добраться до тела погибшего, передает Euronews.

Инцидент произошел во вторник в 350 километрах к юго-востоку от Праги в Здехове.

В частном зверинце Михала Прасека был 6-летний лев и львица. Самец накинулся на своего хозяина, когда тот вошел в клетку.

Отмечается, что мужчина привез львов из Словакии в 2016 году. Хищники в деревне сразу вызвали ажиотаж и обеспокоенность у местных жителей. Многие требовали, чтобы зверинец закрыли.

Фото: Zdenek Nemec / Mafra / Profimedia

В то же время, по словам старосты Здехова Томаша Коцоурека, владелец питомника не нарушил законодательство Чехии, которое позволяет содержать диких животных на частной территории.

Добавим, что около полугода назад Прасек ходил со львом на поводке, и зверь столкнулся с велосипедистом. Тогда полиция определила инцидент как ДТП.

Как сообщалось ранее, недавно в Российской Федерации в Успенском районе Краснодарского края в цирке львица во время представления напала на четырехлетнюю девочку. После нападения ребенок впал в кому.

Также мы писали о том, что ранее в Мексике львица напала и растерзала своего хозяина, который приютил ее и вырастил в своем доме.

Напомним, этой зимой из частного зверинца в Покровске Донецкой области умер лев. Как объяснили ветеринары, он был в критическом состоянии и поставить ему капельницу было невозможно.