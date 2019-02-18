Миллионное состояние: как журналист разоблачил известного врача

Фото: Расследование "Наші Гроші" (коллаж РБК-Украина)

Часто вопросом выживания пациента становятся деньги, хотя за такие операции уже заплатило государство, напоминает журналист

В сети активно обсуждают расследование, которое провела команда программы “Наші Гроші” и журналист Александр Курбатов. Он рассекретил огромное состояние одиозного кардиохирурга и руководителя Института Сердца Бориса Тодурова и привел примеры, как он мог обогатиться за счет продажи бесплатных стентов и закупок материалов по завышенным ценам.

После публикации расследования стали звучать мнения о том, что “врач и должен хорошо зарабатывать”, однако многие при этом не обращали внимание на то, что такие состояния кардиохирурга могло быть заработано не честным путем, а за счет схем, накруток на цене и другими теневыми способами.

Styler РБК-Украина расспросил Александра Курбатова о деталях расследования и о том, почему состояние любого “государственного" врача должны стать объектом расследований так же, как и любого чиновника, политика или судьи. Также Александр рассказал, как за последние годы в Украине изменилась схема распределения бесплатных стентов, которые при остром инфаркте на 100% обеспечивает государство, поэтому за такие операции пациент не должен платить.

Александр, после новости о вашем расследовании нам писали читатели на Facebook, мол, врач и должен зарабатывать много. Но в вашем расследовании речь идет именно о нечестных способах обогащения. Расскажите об этом подробнее.

Мы долго сомневались и думали над тем, как подойти к этой теме и стоит ли это делать. Сейчас очень популярная вещь – равенство прав, в том числе гендерное равенство.

Когда СМИ выбирают характеристики, как описать женщину, то главная рекомендация здесь – поставить на место женщины мужчину. Если в этом случае вы можете такое обращение применить, то все хорошо.

Видео: Как Тодуров зарабатывает миллионы на бесплатных операциях (Youtube/Bihus.info)

Например, пишут "помощница министра, молодая блондинка". Если вы считаете, что "помощник министра, молодой блондин" – так писать нормально, тогда пишите. Здесь все так же. Если у руководителя государственного учреждения (а я напоминаю, что Институт Сердца – это государственное учреждение Минздрава Украины, которое от своего начала существования финансировалось за бюджетные средства) вдруг обнаруживаются такие огромные объемы собственности, недвижимости на миллионы долларов, если эти объекты не оформляются реально так, как они были построены или приобретены, если есть попытка спрятать их под видом подарков, то такой человек при любых условиях должен стать объектом расследования.

Это может быть любой чиновник, любой работник государственного учреждения. Почему мы тогда должны иначе относиться к руководителю государственного учреждения "Институт сердца"? Это нечестно. Потому что квалификация врача сама по себе не дает права проводить коррупционные сделки, не дает права это прощать. Отношение должно быть одинаковое – это главное, из чего мы исходили. Это во-первых.

Во-вторых, мы показали достаточно яркие примеры, когда действия, к которым прибегало руководство Института сердца, не имеют никакого отношения к качеству лечения. Это проведение закупок по завышенным ценам, проведение закупок, например, шовных материалов, в то время как государство ими обеспечивает учреждение бесплатно. Было проведено два тендера общей суммой на 13 миллионов гривен! Это должно вызвать вопросы, потому что это деньги налогоплательщиков и, кстати, деньги таких же пациентов, которые приходят лечиться в Институт Сердца.

Фото: “Такого количества стентов, сколько сейчас есть в Институте Сердца, не имеет ни одно медучреждение Украины” - журналист (pixabay.com)

Еще один вопрос – это плата за операции. Мы должны учитывать, что Институт сердца имеет несколько тысяч стентов, которые закупило государство. Еще раз: несколько тысяч стентов, которые закупило государство! Такого количества стентов, сколько сейчас есть в Институте Сердца, не имеет ни одно медучреждение Украины.

То есть, несмотря на публичные споры, которые происходили между Тодуровым и Минздравом, его Институту продолжают выделять немалые средства.

Да, обеспечение идет, и у нас есть этому подтверждение. Абсолютно четко и ответственно говорю: Институт Сердца лишь по остаткам имеет тысячи этих стентов! И он должен оказывать бесплатные услуги людям, которых привозят в остром состоянии. В наличии есть различные виды стентов.

И, кстати, и те, и другие стенты действуют одинаково. Мы консультировались с несколькими врачами и они нам это подтвердили. Единственная разница в них та, что в одном виде стентов через определенное время нужны дополнительные медицинские манипуляции. Но это медицинская манипуляция, которая не имеет никакого отношения к сложным хирургическим операциям. И там пациентов заставляют платить деньги за то, за что уже оплатило государство. За то, что они тоже уже оплатили из своих налогов.

Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что при остром коронарном инфаркте государство возмещает 100% стоимость стента.

Да, государство возмещает, и когда пациентов, которых привозят в таком состоянии, заставляют платить, то это называется шантаж, вымогательство в худшей форме, которую только можно себе представить.

К сожалению, пациенты мало знают о том, что государство возмещает стоимость определенных видов операций и материалов для них.

Они могут и не мало знать. Могут знать и хорошо. Но успешная операция должна быть сделанной в течение двух часов, и человеку никогда в это время выяснять отношения и добиваться справедливости. Сама трагедия ситуации заключается в том, что человек или его близкие не имеют возможности и времени эффективно защитить свои права. Они не имеют времени на выяснения отношений с руководством клиники или с руководством Института.

Еще один вопрос – это безумно завышенные счета, которые вытягивались из местных бюджетов в регионах. В данном случае речь о Суммах и Северодонецк. Хотя есть еще и другой скандал с этими клиниками в Харькове. Частные "Альфа Медики", которые работают во всех регионах, из местных бюджетов вытягивают средства. Также "Альфа Медика" арендует этаж в Институте сердца. Она там предоставляет услуги косметологические, массажные, проводит реабилитацию после операций. В Киеве они операций почему-то не проводят, но едут в регионы и выставляют там бешеные ценники, за которые платят местные бюджеты. Это тоже форма извлечения денег из бюджетов. Почему тогда в Киеве таких операций не делают, не открывают коммерческую клинику и не платят налоги как частный бизнес? Это будет честно. Но нет, так не делается.

Фото: “Трагедия в том, что человек или его близкие часто не имеют возможности и времени эффективно защитить свои права” - Курбатов (pixabay.com)

В сюжете мы доказываем связь этих клиник с руководством Института Тодурова. Эта связь есть через Андрея Деркача. Он также является членом наблюдательного совета благотворительного фонда "Серце на долонях", а учредителями фонда являются дочь и зять Тодурова. На региональном уровне тоже успешно делают такие операции. Собственно здесь надо понимать: когда они едут туда, где есть пациенты, которые будут у них лечиться на местном уровне.

Как изменилась схема обеспечения стентами?

Если раньше стенты распределились по областям на количество населения, то сейчас количество стентов, которые дает государство, зависит от нагрузки клиники в регионе. Чем больше таких операций там делают, тем более стентов дают клинике. В таких огромных областях как Днепропетровская, Харьковская, Запорожская с большой плотностью населения, можно лечиться у себя дома, а не ехать в Киев.

В областях появляются мощные центры, которые работают действительно на европейском уровне. Они 100% государственные, а не частные, имеют новое оборудование и делают операции бесплатно. Нужно эти центры рекламировать. А когда начинают ездить вытаскивать людей в Киев, на другую территорию, то эти люди там точно должны платить за плановые операции. Таким образом столичные врачи "набивают" себе клиентуру из регионов.

Но в данном случае наш сюжет, во-первых, был о том, что делаются коммерческие операции за счет стентов, которые уже приобрело государство и за которые налогоплательщики уже заплатили. Во-вторых, это проведение закупок по завышенным ценам: как допороговых закупок, так и тендеров, которые организованы так, что на них никто не приходит, кроме отдельных фирм. Которые, очевидно, работают тандемом.

Какие закупки по завышенным ценам вы обнаружили во время расследования?

Это мы видим на примере фирмы "Профіко". У нее всегда одни и те же конкуренты, которые всегда ведут себя одинаково: выставляют максимальную цену и все. Два тендера – и 13 миллионов отбиты.

Всего в "Профіко" с Институтом сердца была пять тендеров. Но основное количество денег они "слили" на тендерах по шовным материалам. При этом материалы были закуплены за максимальную цену, которая допускалась. Подъем цены, очевидно, состоялся вдвое. Реальная цена – 100% ниже. Это уже даже вынося за скобки тот факт, что шовный материал и так обеспечивает государство, чего стопроцентно достаточно для ургентных операций. Тодуров работает с закупками годами. Он, как говорится, собаку на этом съел. Он занимался закупками во времена Богатыревой и других министров. Я думаю, он хорошо понимает, как это делать. Но де-факто мы за все эти манипуляции переплачиваем.

Фото: “Мы задаем только один вопрос - почему спасение человека в конечном итоге зависит от толщины его кошелька и почему все украинцы должны платить скрытые накрутки на закупках” - журналист (РБК-Украина)

Я ходил на эфир ”Суспільного”, рассказывал об этом. Один из вопросов был о том, кто должен платить медсестрам, санитаркам и так далее. За это платит бюджет. Но Институт сердца за три года получил 800 миллионов гривен. Институт Амосова получил вдвое меньше за этот же период. То есть деньги на зарплаты там должны быть при любых условиях! Если бы Тодуров работал как частный предприниматель, как частная клиника, то платил бы эти деньги из своего кармана. Тогда было бы понятно. А так за это все платит государство.

Но получается так, что он все организовал как частную клинику.

Да, дело как раз в том, что он действует как частная клиника, хотя ни одна частная клиника не получает такой огромной государственной поддержки.

Что является самым главным, что украинцам следует понять из этого и подобных ваших сюжетов, когда предметом расследования становится не только чиновник или политик, но и врач?

Украинцы должны понять, что успешная деятельность Института или врача не оправдывает сокрытия доходов, потому что есть много недвижимости, которое прошло как подарок. Несколько квартир и тот особняк за полтора миллиона долларов прошли как подарок. Если бы он все это честно зарегистрировал как доходы, например, ездил за границу, делал операции там - нет вопросов, но он этого не показывает. Это во-первых. Самое главное - когда мы начинаем оценивать людей, которые имеют какие-то непонятные состояния, то всех должны оценивать одинаково - и министров, и судей, и врачей. По крайней мере, государственных врачей.

У нас есть частный сектор врачей и государственный. И получается нечестно, когда мы фактически финансируем частную структуру. Закупки, операции, которые должны проводиться бесплатно, прежде всего ургентные, за которые не должны брать денег - это неправильно, когда привозят человека, он не может дышать, а ему говорят - “да, слушай, до конца недели - привози”. Есть человек, которому собрали 100 тысяч гривен. Его семья ходила к местным депутатам, но те им отказали. Все политики им отказали. А скинулись им “всем миром”, люди понемногу перечисляли деньги на карточку. А если бы не скинулись, то что?

И когда говорят, что врач должен жить достойно - да, действительно, он должен хорошо зарабатывать. Но тогда есть еще один вопрос: а как должны жить люди, у которых именно сейчас нет в кармане денег, чтобы спасти свою жизнь или жизнь своих родственников, в то время как операции на самом деле являются бесплатными?

Люди, которые защищают Тодурова, должны задать себе этот вопрос - а как жить остальным украинцам, у которых годовой доход - совсем не миллионы? Как им быть, когда их самих привозят в больницу, и вопросом выживания становятся деньги, хотя эти же люди своими налогами за свое спасение уже заплатили. И когда каждый даст себе ответ на эти вопросы, тогда пусть оценивает, правильно мы делаем или нет, когда расследуем таких людей как Тодуров. Мы не ставим под сомнение его достижения как врача или администратора. Мы задаем только один вопрос - почему спасение человека в конечном итоге зависит от толщины его кошелька и почему все, почему мы, все украинцы, должны платить за вот эти скрытые коммерческие накрутки на закупках.

Напомним, Минздрав требовал объяснений от Института Сердца после конфликта с С14.

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