Напоминает затонувшего флибустьера: в Днепре аквалангисты утопили бюст Ленина

Голову Ленина изготовили в качестве элемента подводного "парка развлечений"

17 февраля в Днепре компания водолазов привезла с собой огромную, в человеческий рост, голову Ленина и торжественно ее затопила. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Andrey Vorobyov.

Дайверы давно хотели провести символическую декоммунизацию, поэтому изготовили из водостойкой скалы специально для "подводного музея" голову Ленина. Кто изготовил - говорить отказываются, чтобы после не возникли проблемы.

Это, кстати, не первый элемент подводного "парка развлечений". Ранее тут уже топили мотоцикл, "Запорожец", "Жигули", кабину "КАМАЗа" и прочие странные экспонаты. Цель - увеличить остроту ощущений при погружениях.

Фото: (facebook.com/andrey.vorobyov)

"Мы из него, сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине, пусть знает, что есть люди которые способны расколдовать иных", - прокомментировал автор поста.

"Он у вас на испанского пирата стал похож", - отметил один из комментаторов.

Напомним, что в Украине активно продают бюсты Гитлера. Однако изготовление символики коммунистического тоталитарного режима является преступлением, за которое предусмотрен срок до 5 лет лишения свободы.

Мы писали, что в сети высмеяли видео с детьми, прославляющими Ленина в Крыму. Видеоролик авторы паблика подписали так: "Ленин. Партия. Рак мозга". Также добавлено примечание, что снят этот, как сказал один из пользователей, "эпичный писец" в октябре 2018 года.