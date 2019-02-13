Нарушают иммунную систему: популярные препараты от гриппа и ОРВИ опасны

Частое применение таких лекарств может повысить риск развития рака

Популярные препараты от гриппа и ОРВИ, которые так широко рекламируют, могут быть опасными для пациентов и вызывать нарушения иммунной системы. Об этом рассказал глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко в своем блоге на сайте OBOZREVATEL.

Онищенко объяснил, что популярные препараты с интерфероном, которые часто прописывают при различных простудных заболеваниях, могут нанести серьезный вред организму человека, так как во время болезни интерфероны (группа белков, которая принимает участие в иммунной системе организма) должны вырабатываться самостоятельно в ответ на попадание в организм вируса.

"Среди известных препаратов, которые позиционируются, как иммуномодуляторы и мощные индукторы интерферона с противовирусным действием числятся умифеновир ("Арбидол", "Иммустат"), тиролон ("Амиксин", "Лавомакс"), "Амизон", "Амизон Макс", инозинпаранобекс ("Гропринозин", "Изопринозин", "Неовир"), "Кагоцел" и другие", - перечислил Онищенко и предупредил, что кроме того, что эти препараты вырабатывают интерфероны, они провоцируют гипореактивность иммунной системы. При этом в инструкциях данных препаратов такие побочные эффекты не указываются.

"Это побочные, опасные для здоровья нарушения в структуре и функциях иммунной системы, которые могут привести к снижению резистентности организма к инфекции, повышение риска онкологических заболеваний, развития аутоиммунной патологии", - объяснил специалист.

Онищенко отметил, что гипореактивность – это состояние иммунной системы, при котором она перестает реагировать на попадание в организм антигенов, поэтому самая главная опасность таких препаратов заключается в том, что иммунитет человека начинает работать со сбоями.

Кроме того, он указал на еще один опасный побочный эффект – неспецифические иммуностимулирующие средства способны не только подстегивать интерференогенез, но и вызывать рост клеток, которые должны быть в спящем состоянии, что может привести к развитию рака.

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